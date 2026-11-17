Ángel de Brito renovó por completo su casa ubicada en Barrancas de Belgrano, Buenos Aires, logrando un equilibrio entre la modernidad y la elegancia clásica. La vivienda refleja una mezcla de muebles antiguos con ambientes contemporáneos que actualizan el uso diario del espacio.

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Uno de los puntos más destacados de la remodelación es la incorporación de dispositivos de seguridad inteligentes. La puerta principal cuenta con una cerradura electrónica que permite el acceso mediante códigos, reconocimiento biométrico o tarjetas, integrando tecnología sin que esta domine la decoración.

El conductor compartió imágenes donde se pueden ver controles electrónicos de acceso que se suman a otros cambios, como la renovación de terminaciones interiores, modificaciones en zócalos, cortinas y la actualización del baño, espacios que forman parte de la rutina diaria en la casa.

Los detalles del interior de la casa de Ángel de Brito

El comedor mantiene una fuerte presencia de lámparas colgantes antiguas, que contrastan con los muebles modernos y las superficies simples que lo rodean. Sobre la mesa de vidrio, las arañas de techo resaltan y permiten que la luz natural destaque tanto las lámparas como el resto del ambiente.

En varios rincones se colocaron plantas de interior que acompañan la decoración, aportando frescura y un toque natural que armoniza con la combinación de estilos. La luz que entra a través de las ventanas realza este contraste entre lo clásico y lo contemporáneo.

La cocina, por su parte, presenta un diseño que mezcla muebles negros con una mesada de madera, creando un contraste visual que distingue claramente las áreas de trabajo. Esta elección cromática también se refleja en las sillas oscuras del comedor, generando continuidad en el diseño.

Además, agregó un baño privado a su cuarto, para tener mayor intimidad al momento de recibir visitas, y cambió las cortinas en los amplios ventanales que tiene en el sector principal de la casa, al poner unas black out más modernas, que mostró a través de sus redes sociales.

De Brito vive en un edificio antiguo de Barrancas de Belgrano. Actualmente, la zona es una de las más cotizadas de la Capital Federal que combina edificios modernos, con verdaderos pulmones verdes que dan otro paisaje a la ciudad. El lugar donde vive De Brito tiene 40 años de antigüedad y está ubicado en una calle transitada, con acceso a todos los medios de transporte y en un punto neurálgico del exclusivo barrio.