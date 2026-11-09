La impactante casa con muelle propio que eligió Osvaldo Laport para vivir

Osvaldo Laport decidió cambiar de aires tras vivir 34 años en una quinta y se mudó junto a Viviana Sáez a una casa en Benavídez con un terreno de 1.600 metros cuadrados y salida directa al río Luján. Este nuevo hogar combina una arquitectura moderna con elementos que tienen un fuerte valor sentimental para el actor.

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Uno de los puntos más destacados de la propiedad es el muelle propio, que conecta directamente con el río. Laport buscaba un lugar con salida al agua ya que le evocaba recuerdos de su infancia en Uruguay.

Un detalle especial es la antigua puerta de hierro que recuperó de su vivienda anterior y ahora está ubicada en el muelle, transformada en un elemento decorativo que conserva parte de su historia familiar.

La casa presenta líneas rectas y un diseño contemporáneo con grandes aberturas que permiten la entrada de luz natural y vistas privilegiadas hacia el exterior. Fue pensada para disfrutar de la calma y el contacto con la naturaleza, con espacios amplios para recibir visitas y rincones destinados a preservar recuerdos personales.

El jardín juega un rol fundamental en la vida diaria de la familia. Allí, sus tres perros —Menta, Romero y Tomillo— cuentan con espacio para correr y jugar, mientras Viviana se encarga del cuidado de las plantas. La vegetación aporta un ambiente cálido y acompaña la idea de vivir en armonía con el entorno natural, sin resignar la comodidad de un hogar diseñado para compartir momentos con amigos.

La mudanza no fue solo trasladar muebles, sino también organizar objetos acumulados durante más de tres décadas. Laport mencionó que tuvo que seleccionar cuidadosamente recuerdos vinculados a etapas importantes de su vida. Conservó herramientas que usaba su padre, una cuna que construyó para su hija Jazmín y antiguas tranqueras, entre otros objetos con un fuerte valor emocional.

En uno de los ambientes de la casa reservó un espacio especial para sus pertenencias más valiosas, incluyendo su colección de mates, discos de vinilo, libros, fotografías familiares y recuerdos de su trayectoria artística. También mantiene una mesa donde su padre jugaba al truco y su primera televisión, intervenida artísticamente, como símbolos que conectan su presente con el pasado.

Además de su carrera actoral, Laport disfruta del trabajo manual y la creación con materiales recuperados. En su nuevo hogar hay adornos de hierro fabricados con herramientas antiguas y muebles hechos a partir de elementos reutilizados. Por ejemplo, la mesa ratona del living fue construida por él mismo utilizando una zorra, mientras que otras piezas combinan hierro, madera y componentes naturales, reflejando su espíritu artesanal.

Esta faceta creativa también se manifiesta en el sector destinado a los asados, una de sus actividades preferidas. El fogonero fue elaborado por el propio Laport con una pieza de un carro de tren del siglo XIX y utiliza cuchillos que heredó de sus padres.