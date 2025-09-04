Soledad Silveyra reveló cómo surgió un recordado momento junto a Osvaldo Laport que se convirtió en meme.

La complicidad entre Soledad Silveyra y Osvaldo Laport en la ficción volvió a ser noticia. En su paso por Otro día perdido (El Trece), la actriz reveló detalles desconocidos de una de las escenas más recordadas que protagonizaron juntos y que hoy circula en redes convertida en meme.

Consultada por Mario Pergolini, Silveyra recordó el impacto que tenían esas producciones en la televisión argentina: “No quiero exagerar, 25, 30 puntos… Hay capítulos que tienen 37 puntos de rating”. En ese contexto, explicó que tanto ella como Laport solían improvisar y darle un giro inesperado a las escenas, lo que generaba espontaneidad y frescura.

Entre risas, la actriz relató una de las propuestas más insólitas de su compañero: “Laport proponía constantemente nuevos lugares para que los personajes vivieran momentos románticos. Un día me dijo: ‘Vamos a hacerlo en un caballo’. Al trote. Y lo hicimos. Nosotros inventábamos. Había esa libertad en esta novela, en otras no tanto”.

Silveyra destacó que esa libertad creativa marcó la diferencia en los proyectos que compartió con Laport, y que gran parte del éxito radicaba en la química y la confianza entre ambos. “Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos”, concluyó.

Soledad Silveyra reveló qué piensa de la muerte

A los 73 años, Soledad Silveyra aseguró que no le teme al final de la vida y que ya tiene organizada su despedida: “Me ocupo mucho del día que me vaya. No le tengo nada de miedo a la muerte”.

La actriz pidió que su adiós sea una fiesta, sin lágrimas, con brindis y baile. Además, se mostró a favor de la eutanasia y reclamó una ley en la Argentina que garantice una muerte digna: “Me quiero ir de la vida con una sonrisa y poder decir chau”.