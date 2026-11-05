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Así es el hogar bohemio de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Descubrí cómo la pareja armó una casa que combina muebles vintage, luz natural y un jardín con pileta para disfrutar en familia.

05 de noviembre, 2026 | 19.31
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini construyeron un hogar que refleja su estilo de vida y personalidad, combinando una estética bohemia con elementos contemporáneos y detalles vintage. La casa, donde viven con sus hijos Eloy y Alfonsina, se destaca por sus colores neutros, muebles restaurados y una decoración que prioriza la comodidad sin perder el estilo.

A través de sus redes sociales, la pareja mostró varios espacios de la vivienda, entre ellos el living, la biblioteca, zonas de lectura y el jardín. La luz natural es protagonista gracias a amplios ventanales, mientras que la madera, el ladrillo pintado y la abundante vegetación aportan calidez y frescura a los ambientes.

Los lugares más destacados de la casa de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

El living es uno de los sectores más destacados, con un sillón marrón que acompaña una mesa ratona blanca y una pared decorada con obras de arte. La mezcla de muebles de líneas simples con objetos decorativos genera un ambiente relajado y con mucha personalidad.

En otros rincones se encuentran sillones amplios, pufs de cuero y muebles antiguos restaurados, que conviven con paredes claras para que la luz natural circule sin obstáculos. Las plantas están distribuidas estratégicamente para dar color y vida a los espacios, reforzando la sensación de hogar cálido y natural.

MÁS INFO

Un espacio central es la biblioteca, que refleja el interés de Heredia por la literatura y la escritura. Allí, estantes cargados de libros y fotografías conviven con muebles antiguos, creando un rincón ideal tanto para la lectura como para el trabajo creativo. El actor también tiene un área destinada a desarrollar sus proyectos personales, equipada con un escritorio y un corcho donde organiza ideas y anotaciones. Este lugar muestra una faceta más íntima y profesional dentro de la vivienda, alejándose de su imagen pública.

La decoración combina paredes de ladrillo blanco con vigas de madera y una paleta neutra que permite integrar muebles vintage con piezas modernas, cuadros, ilustraciones y espejos grandes. Esta mezcla evita la rigidez y otorga una identidad propia a cada ambiente. Las plantas, además de decorar, aportan un contraste natural con la madera y las superficies claras, y la iluminación cálida con lámparas artesanales crea un clima íntimo para las noches en casa.

MÁS INFO

El exterior mantiene el espíritu relajado del interior, con un jardín que incluye pileta, sectores verdes y una galería pensada para el encuentro familiar. El patio combina piedra, macetas y vegetación, con espacios preparados para disfrutar al aire libre. La galería cuenta con una parrilla, ideal para reuniones y comidas en familia, y se conecta visualmente con el interior a través de grandes aberturas que mantienen la continuidad estética y funcional de toda la propiedad.

La propiedad cuenta con un jardín con pileta, sectores verdes y una galería que funciona como espacio de encuentro.

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