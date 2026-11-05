Así es el hogar bohemio de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

El hogar se destaca por sus colores neutros, muebles restaurados y una decoración que prioriza la comodidad.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini construyeron un hogar que refleja su estilo de vida y personalidad, combinando una estética bohemia con elementos contemporáneos y detalles vintage. La casa, donde viven con sus hijos Eloy y Alfonsina, se destaca por sus colores neutros, muebles restaurados y una decoración que prioriza la comodidad sin perder el estilo.

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A través de sus redes sociales, la pareja mostró varios espacios de la vivienda, entre ellos el living, la biblioteca, zonas de lectura y el jardín. La luz natural es protagonista gracias a amplios ventanales, mientras que la madera, el ladrillo pintado y la abundante vegetación aportan calidez y frescura a los ambientes.

Los lugares más destacados de la casa de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

El living es uno de los sectores más destacados, con un sillón marrón que acompaña una mesa ratona blanca y una pared decorada con obras de arte. La mezcla de muebles de líneas simples con objetos decorativos genera un ambiente relajado y con mucha personalidad.

En otros rincones se encuentran sillones amplios, pufs de cuero y muebles antiguos restaurados, que conviven con paredes claras para que la luz natural circule sin obstáculos. Las plantas están distribuidas estratégicamente para dar color y vida a los espacios, reforzando la sensación de hogar cálido y natural.

Un espacio central es la biblioteca, que refleja el interés de Heredia por la literatura y la escritura. Allí, estantes cargados de libros y fotografías conviven con muebles antiguos, creando un rincón ideal tanto para la lectura como para el trabajo creativo. El actor también tiene un área destinada a desarrollar sus proyectos personales, equipada con un escritorio y un corcho donde organiza ideas y anotaciones. Este lugar muestra una faceta más íntima y profesional dentro de la vivienda, alejándose de su imagen pública.

La decoración combina paredes de ladrillo blanco con vigas de madera y una paleta neutra que permite integrar muebles vintage con piezas modernas, cuadros, ilustraciones y espejos grandes. Esta mezcla evita la rigidez y otorga una identidad propia a cada ambiente. Las plantas, además de decorar, aportan un contraste natural con la madera y las superficies claras, y la iluminación cálida con lámparas artesanales crea un clima íntimo para las noches en casa.

El exterior mantiene el espíritu relajado del interior, con un jardín que incluye pileta, sectores verdes y una galería pensada para el encuentro familiar. El patio combina piedra, macetas y vegetación, con espacios preparados para disfrutar al aire libre. La galería cuenta con una parrilla, ideal para reuniones y comidas en familia, y se conecta visualmente con el interior a través de grandes aberturas que mantienen la continuidad estética y funcional de toda la propiedad.