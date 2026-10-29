El actor, dramaturgo y director argentino José María Muscari terminó la remodelación del departamento que compró en Recoleta para vivir con su hijo, Lucio, y decidió compartir el resultado con sus seguidores en las redes sociales.

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Con una publicación en Instagram titulada “Mi casa en 20 imágenes. 20 espacios de mi hogar. Un House Tour en 20 clicks”, mostró un carrusel de fotos donde se pueden ver desde el living y las habitaciones hasta el playroom y el balcón.

Los detalles del departamento donde vive Muscari con su hijo Lucio

El departamento se distingue por su estética moderna y minimalista, con una paleta de colores que combina blanco, negro, gris y arena, y detalles muy sofisticados que le dan un aire elegante. Los pisos de madera clara aportan calidez y equilibrio, mientras que los ambientes amplios y la gran entrada de luz natural potencian la sensación de espacio.

Uno de los puntos más llamativos es el juego de contrastes en la decoración, especialmente visible en los empapelados y accesorios en blanco y negro. Por ejemplo, el palier privado que da acceso al departamento está revestido con franjas verticales anchas en esos colores, marcando el estilo desde la entrada.

En el baño de recepción, la combinación blanca y negra continúa en los azulejos, junto con una mesada blanca con vetas que simulan piedra natural y un espejo de gran tamaño que amplifica la luminosidad. El living comedor es el corazón de la casa. Las cortinas blancas, livianas y de caída larga, permiten el paso de la luz natural y acompañan a los sillones en tonos claros, organizados en dos sectores: uno para el descanso, con mantas y televisor, y otro para charlas y reuniones más relajadas.

Una alfombra con rayas negras y beige ayuda a delimitar el área de estar, mientras que las plantas en macetas negras suman un toque natural y fresco al ambiente. En el comedor, predominan los tonos oscuros. Una mesa rectangular amplia está rodeada por sillas tapizadas en color arena y sobre ella cuelga una lámpara negra, grande y con un diseño redondeado que se roba todas las miradas.

El dormitorio de Muscari destaca por su luminosidad y la combinación de muebles de madera con una alfombra de fibras naturales y un espejo enorme. En una de las paredes vuelve a aparecer el diseño de rayas blancas y negras, un recurso decorativo que se repite en todo el departamento. El vestidor es otro espacio destacado: cuenta con placares de frentes espejados, estantes oscuros y sectores de madera. También tiene un área especial para calzado, con compartimentos iluminados que exhiben los zapatos, junto a una alfombra y un pequeño asiento tapizado.

Finalmente, Muscari mostró su estudio de inspiración, un rincón dedicado al trabajo y la creación. Allí predominan los tonos neutros, con paredes de franjas verticales grisáceas, piso de madera clara y cortinas blancas. El espacio se completa con un escritorio, una silla tapizada y un cuadro negro con la palabra “Liberté” en letras blancas.