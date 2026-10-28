Desde muy joven, Agustina Cherri apostó por un proyecto personal: la casa que compró en Pilar cuando tenía solo 15 años, fruto de sus ingresos en Chiquititas, fue la base para un hogar que fue cambiando y adaptándose a lo largo de toda su vida adulta.

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Uno de los espacios que mejor refleja esta evolución es el living, un ambiente que originalmente funcionaba como una galería poco utilizada por la familia. La actriz decidió cerrar esta zona, renovarla por completo y conectarla visualmente con el parque que rodea la vivienda, logrando así un espacio central y acogedor.

El punto de partida fue el piso: sobre el cemento existente, colocaron madera que luego lijaron y terminaron para darle una calidez especial al ambiente. Este material se convirtió en protagonista no solo del living, sino de varios sectores de la casa.

Para complementar, sumaron sillones amplios, alfombras suaves, almohadones y hasta una hamaca colgante desde el techo, aportando comodidad y un toque relajado. Pero lo que realmente distingue el living son sus grandes ventanales de vidrio, que permiten que la luz natural inunde el espacio y mantienen una conexión directa con el exterior.

El vínculo de Agustina Cherri con la naturaleza

Desde allí se puede ver la huerta donde la actriz cultiva frutas, verduras y aromáticas, un detalle que refleja su vínculo con la naturaleza. Además, incorporó plantas dentro del living para que el verde no se pierda al entrar, reforzando esa continuidad visual y ambiental. La actriz comparte en sus redes sociales imágenes de su cosecha, mostrando su pasión por la vida sustentable y el contacto con la naturaleza. La piscina, rodeada de vegetación, es otro de los espacios más disfrutados por la familia.

El diseño de la casa mezcla lo rústico con lo contemporáneo: paredes con texturas, tonos tierra y madera conviven con líneas simples, grandes paños de vidrio y sectores modernizados que aportan frescura y funcionalidad.

La galería convertida en living fue solo una parte del proceso. Con el crecimiento de la familia, Cherri amplió y modernizó otros espacios, como la cocina, que ahora cuenta con muebles de madera, revestimientos neutros y detalles metálicos que combinan estilo y practicidad.

El jardín, por su parte, tomó cada vez más protagonismo. Actualmente incluye una pileta, árboles, abundante vegetación y la huerta que la actriz comenzó a planear en 2020 y fue desarrollando con el tiempo, consolidando un espacio verde y sustentable dentro de su hogar.