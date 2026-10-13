Leandro Paredes, uno de los futbolistas más destacados de la selección argentina y actual figura de Boca Juniors, tiene su hogar en el country Saint Thomas Este-Oeste, en Canning, partido de Esteban Echeverría. El volante ex Roma vive en este exclusivo desarrollo de 360 hectáreas que cuenta con canchas de golf, seguridad y un mercado inmobiliario con casas en venta entre US$230.000 y US$4.000.000, además de alquileres de hasta US$15.000 mensuales junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro.

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El country Saint Thomas se ubica en la ruta 52/58, kilómetro 6,2, con acceso directo desde la Autopista Ricchieri. No se trata de un único barrio cerrado, sino de varios sectores dentro de un terreno de aproximadamente 360 hectáreas, que incluyen más de 220 hectáreas de espacios verdes y una arboleda con más de 40 especies. La urbanización está diseñada para priorizar la privacidad y la tranquilidad de sus residentes.

Golf, spa y mansiones de lujo: las comodidades del barrio cerrado de Leandro Paredes

Entre los servicios y comodidades que ofrece Saint Thomas se encuentran una cancha de golf de 18 hoyos, canchas de fútbol, tenis, pádel y hockey, además de piscinas tanto abiertas como cubiertas para adultos y niños. También cuenta con gimnasio, spa y áreas de juegos infantiles, lo que lo convierte en uno de los barrios más completos y exclusivos de la zona.

El mercado inmobiliario en Saint Thomas refleja la diversidad de propiedades disponibles. En Zonaprop, hay más de 180 casas en venta, con precios que parten desde US$230.000 por una propiedad de 200 m² en un terreno de 815 m², hasta superar los US$4.000.000 por mansiones de más de 1000 m² con numerosos ambientes y baños. En cuanto a alquileres, se ofrecen alrededor de 70 opciones, con precios que van desde US$1.600 mensuales hasta US$15.000 en mansiones de lujo.

¿Cuánto valen las propiedades en Saint Thomas Este-Oeste?

Si se analiza exclusivamente la zona Este-Oeste de Saint Thomas, el valor base para comprar una casa es de US$489.000 por una propiedad de 230 m², mientras que el precio máximo se mantiene en los US$4.000.000, demostrando la variabilidad y exclusividad del barrio.

El "boom" inmobiliario de Canning: la transformación del corredor privado del GBA

La localidad de Canning, situada a unos 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, experimentó un crecimiento notable en las últimas décadas gracias a la expansión de barrios cerrados. Esta región, conocida por su tranquilidad, espacios verdes y seguridad, sigue sumando desarrollos inmobiliarios y servicios para atraer a familias que buscan calidad de vida fuera del centro urbano.

Según el Censo 2022, el corredor de Canning, que incluye áreas de Ezeiza, San Vicente, Esteban Echeverría y Presidente Perón, cuenta con cerca de 18.500 habitantes, un aumento del 351% respecto a los poco más de 4.100 habitantes de la década de 1990. Este crecimiento se vincula directamente con la proliferación de más de 60 urbanizaciones, entre clubes de campo, barrios privados y condominios de alta gama.