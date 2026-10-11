Boca pierde a Paredes en la Copa Sudamericana: qué dice el parte médico

A veces la rotación de jugadores no resulta de la manera que se pretende y esto es algo que Boca está pagando muy caro porque Leandro Paredes se perderá los dos partidos de la serie semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama. Una baja más que importante no solo dentro del mediocampo, sino para toda la formación titular, debido a que se trata del capitán y del jugador de mayor experiencia dentro del plantel.

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"Leandro Paredes se tendrá que hacer estudios, pero creo que al salir y por las caras, no he estado con él, pero supongo que para el martes está descartado", expresó Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa. Y sus palabras no estaban equivocadas porque el parte médico expone que el jugador contrajo un desgarro de grado 2 en el isquiotibial de su pierna derecha. Ese que provocó después de que intentara dar un pase en la mitad de la cancha.

"Se pierde la serie ante Vasco da Gama por Sudamericana y es una incertidumbre su presencia ante River en la Bombonera el primero de noviembre", señaló el periodista Damián Villagra en su cuenta de X (ex Twitter). Hay que considerar que se trata de una lesión que demanda una serie de cuidados porque cualquier paso en falso puede provocar que la herida en el músculo se termine de agrandar y demande un tiempo mayor de recuperación.

En líneas generales, Leandro Paredes se perderá los siguientes partidos con la camiseta de Boca: la serie completa frente a Vasco da Gama, Talleres de Córdoba, Independiente y posiblemente el Superclásico frente a River. El paso a paso de su recuperación será clave para determinar cómo se encuentra y si está en condiciones de sumar minutos como titular el próximo primero de noviembre en el campo de juego de la Bombonera.

En síntesis, 17 minutos fatales para Leandro Paredes fueron los promotores de una lesión que es de las más importantes dentro de Boca porque el 'Vasco' Arruabarrena tendrá la difícil misión de reemplazarlo en la mitad de la cancha y nada más que en una semifinal de Copa Sudamericana.

Las otras bajas de Boca

Por otro lado, se debe considerar que Boca tampoco cuenta con los servicios de otros cinco jugadores que se están recuperando de sus respectivas lesiones y a los cuales se les debe sumar la presencia de Leandro Paredes, que se entrenará diferenciado a partir de la próxima práctica.

Los jugadores que se encuentran lesionados en el Xeneize son Tomás Aranda con una fractura de peroné, Alan Velasco con un desgarro, Tomás Belmonte con una rotura de menisco externo, Adam Bareiro con una discopatía lumbar y Agustín Marchesín con una rotura de ligamentos cruzados. El arquero es el peor que se encuentra porque tiene por delante un largo proceso de recuperación. Al punto que fue necesaria la contratación de Álvaro Montero.