Cuántos partidos se perderá Alan Velasco en Boca

Una lesión lo dejará fuera de uno de los partidos más importantes de Boca en la temporada.

A medida que pasan los días, la presencia de una lesión en el plantel de Boca Juniors enciende varias alarmas y estas quedaron prendidas después de que los médicos del plantel confirmaran la baja de Alan Velasco, que se perderá varios partidos del torneo local e incluso no sumará minutos en el plano internacional.

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Mientras transcurría la victoria frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera, el delantero sintió una molestia que le impidió moverse con cierta normalidad. Esto provocó que rápidamente hiciera señales al banco de suplentes avisando que no se encontraba en condiciones de seguir sumando minutos. Una imagen que generó bastante preocupación en el "Vasco" Arruabarrena porque se trata de una de las piezas titulares que dispone.

El paso de las horas expone que Velasco dispone de un desgarro en el aductor izquierdo y que estará ausente de cualquier compromiso oficial al menos por dos semanas. Esto implica que no sume minutos frente a Instituto, Talleres y en el partido de ida de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama. Este último es el más importante de todo porque se da en el marco de la semifinal.

Los médicos del plantel de Boca trabajarán a contrarreloj para que el volante pueda estar disponible para la vuelta, pero hay un detalle que se debe considerar. El desgarro es una lesión que debe tratarse con mucho cuidado porque cualquier paso en falso puede provocar que el jugador se resienta en la zona, pero con un mayor grado de dolor. Lo que puede dar como resultado que esté aún más tiempo en la enfermería. Y lo que era un par de días pase a transformarse en varias semanas.

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Por otro lado, se debe considerar que Alan Velasco se sumó a una lista de jugadores lesionados que no se encuentran disponibles por lo que resta de la temporada. Cada uno de los nombres que se mencionarán a continuación fueron notificados de que recién volverán a la actividad oficial para el inicio de la pretemporada 2027.