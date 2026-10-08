Carlos Tevez se despide del fútbol en La Bombonera y quiere juntar a Messi con Cristiano.

La despedida de Carlos Tevez ya dejó de ser un deseo lejano para convertirse en un proyecto concreto. El "Apache" prepara el adiós que imaginó desde que se retiró en 2022 y Juan Román Riquelme ya le dio el visto bueno para utilizar el estadio de Boca Juniors, con la idea es realizar el homenaje antes de Navidad y la presencia de Lionel Messi.

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Tevez quiere despedirse donde construyó buena parte de su historia. El exdelantero se comunicó con Riquelme y, aunque por el momento no existe una fecha definitiva, el domingo 20 de diciembre aparece como una de las jornadas posibles. La elección está vinculada al calendario del fútbol argentino, ya que el sábado 19 se disputaría el Trofeo de Campeones en Córdoba, que podría tener a Boca frente a Belgrano si el conjunto xeneize conquista el Clausura.

La celebración, además, no será simplemente un partido entre amigos. La intención es transformar la jornada en un reconocimiento a toda la carrera del Apache, con excompañeros de Boca, la Selección Argentina y los diferentes clubes por los que pasó durante su trayectoria.

El contexto deportivo será determinante para definir el día. Boca todavía tiene por delante el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, por lo que su temporada podría extenderse hasta los primeros días o incluso hasta mediados de diciembre.

El sueño más grande: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos

Si hay una imagen capaz de convertir el homenaje en un acontecimiento mundial, es la que imagina el propio Tevez: Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo equipo. De acuerdo con Infobae, el "Apache" quiere invitarlos personalmente, ya que fueron compañeros suyos en diferentes momentos de su carrera y la intención es que puedan participar de la fiesta en La Bombonera.

El sueño va todavía más allá. Tevez imagina a Messi y Cristiano jugando juntos en un combinado de estrellas internacionales que se enfrente al Boca campeón del mundo de 2003, el equipo dirigido por Carlos Bianchi que derrotó al Milan en la final de la Copa Intercontinental disputada en Japón.

La posibilidad tendría un condimento histórico. Messi y Cristiano protagonizaron durante años una de las rivalidades individuales más importantes de la historia reciente del fútbol, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, nunca compartieron un equipo en un partido oficial.

Sí se enfrentaron con sus selecciones y volvieron a verse las caras en 2023, cuando el París Saint-Germain de Messi venció 5-4 al combinado de estrellas de Al-Nassr y Al-Hilal encabezado por Cristiano Ronaldo, durante el Riyadh Season.

El sueño del "Apache" tiene una explicación personal. Con Messi compartió varios años en la Selección Argentina en distintos procesos y coincidió con el rosarino hasta algunos partidos de la era de Gerardo Martino, después del Mundial de Brasil 2014.

Con Ronaldo, en cambio, compartió vestuario en el Manchester United entre 2007 y 2009. Allí construyeron una dupla ofensiva que quedó en la memoria de los hinchas del club inglés. Ganaron juntos la Champions League 2008. El propio Tevez ya había anticipado cuál era su estrategia para convencer al portugués: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.

El calendario podría jugar a favor del Apache. Según la información del documento, Messi tendrá compromisos con Inter Miami hasta diciembre, mientras que Cristiano Ronaldo finalizaría su actividad con Al Nassr el 14 de diciembre y retomaría oficialmente en febrero de 2027.

Tevez y Cristiano ganaron juntos la Champions con Manchester United en 2008.

Tevez quiere mantener su despedida lejos de la política

Hay otro detalle que Tevez considera importante y es que su homenaje no quede relacionado con la política interna de Boca, más allá de su conocida relación con Mauricio Macri y con gran parte de la actual oposición a la presidencia de Riquelme.

Su intención es mantener la celebración lo más alejada posible de cualquier especulación electoral. Esto cobra especial relevancia porque existen versiones sobre un posible interés de sectores de la oposición para tentarlo a participar en las elecciones del club previstas para fines de 2027.

Por eso, el objetivo es que durante ese día toda la atención esté puesta en la carrera de Tevez y en los vínculos que construyó dentro y fuera del fútbol argentino. Antes, sin embargo, Boca deberá resolver su calendario. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía tiene como objetivo conquistar la Copa Argentina y avanzar en la Sudamericana. La serie ante Vasco da Gama aparece como uno de los compromisos centrales antes de que comience a tomar forma definitiva la despedida.

Las figuras de Boca que estarán en la Bombonera

La lista de invitados también tiene nombres que representan distintas generaciones de Boca Juniors. Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi aparecen entre las figuras que podrían participar del homenaje. También estará invitado Riquelme, quien ya le abrió las puertas del estadio.

A ellos se sumarían jugadores que compartieron otros ciclos de Tevez en el club, como "Wanchope" Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona. También podría tener un lugar especial Leandro Paredes, actual capitán de Boca, pese a que nunca compartió equipo con el Apache.

El homenaje incluso podría extenderse más allá del fútbol. Entre los invitados especiales aparecen Juan Martín del Potro y Franco Colapinto, dos deportistas argentinos identificados con Boca y que tienen relación con Tevez.

De la Selección Argentina a las estrellas de Europa

El reencuentro con excompañeros de la Selección Argentina será otro de los grandes atractivos. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi son algunos de los nombres que aparecen en la lista de posibles invitados. Pero la convocatoria no terminará en los campeones y referentes argentinos.

Durante su carrera internacional, Tevez construyó una relación cercana con figuras como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney. Varios de ellos suelen reencontrarse con el Apache en partidos de leyendas en Europa.

Incluso existe la posibilidad de que la celebración tenga una segunda parte en Fuerte Apache, el barrio donde nació Tevez. La idea sería organizar allí un encuentro más informal durante el mismo fin de semana. Y habrá dos ausencias imposibles de reemplazar: Diego Armando Maradona y Segundo Tevez, el padre de Carlitos. Ambos tendrán un lugar especial en la memoria del Apache durante una jornada que marcará el cierre definitivo de su carrera como futbolista.

Música, invitados y una fiesta que irá más allá del fútbol

La despedida tendrá transmisión oficial de ESPN, señal en la que Tevez trabajó como comentarista durante el último Mundial. La organización prepara una jornada que excederá ampliamente los 90 minutos de un partido tradicional. El encuentro podría tener una duración menor para dejar espacio a diferentes espectáculos y actividades.

También habrá música en vivo con artistas vinculados a los gustos de Tevez y otros nombres populares. Aunque todavía no fueron confirmados oficialmente, aparecen como posibles participantes La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno. La idea es que La Bombonera sea el punto de encuentro para repasar una historia que comenzó en Fuerte Apache, tuvo a Boca como gran protagonista y continuó por Inglaterra, Brasil, Italia, China y la Selección Argentina.