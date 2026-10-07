Un prestigioso diario de Inglaterra criticó a la Selección Argentina por desplegar la bandera de las Islas Malvinas en la despedida de Lionel Mesi.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un escenario cargado de emoción, pero una imagen particular volvió a cruzar las fronteras y despertó repercusión en Inglaterra. Durante el homenaje al capitán apareció una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, una insignia que The Sun calificó como provocadora y vinculó con la histórica rivalidad entre ambos países.

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La escena ocurrió durante la previa del amistoso que la Selección Argentina disputó frente a Benín. Mientras se desarrollaba la ceremonia del himno, el veterano de guerra Fabio Santana, quien entonó el himno nacional, ingresó al campo de juego con la bandera sobre sus hombros como parte del homenaje.

Después, los integrantes del plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni se fotografiaron junto a la insignia frente a las cámaras de la transmisión oficial. La imagen rápidamente comenzó a circular y adquirió una dimensión internacional. En Argentina, la bandera formó parte del homenaje y de la reivindicación vinculada con las Islas Malvinas. En Inglaterra, en cambio, la escena fue observada desde otra perspectiva debido al conflicto histórico entre ambos países.

Qué dijo The Sun sobre la Selección Argentina

La crítica de The Sun a la Selección Argentina por desplegar la bandera de las Islas Malvinas.

El diario británico The Sun puso el foco en la aparición de la bandera y cuestionó que la Selección Argentina volviera a exhibir el símbolo durante una jornada tan significativa como la despedida de Messi.

El medio inglés definió la insignia como una “pancarta provocadora” y sostuvo que su presencia podía volver a generar tensión alrededor de la rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra.

Además, la publicación recordó distintos antecedentes disciplinarios protagonizados por el seleccionado argentino. Entre ellos mencionó episodios relacionados con comportamientos considerados inapropiados, gestos, manifestaciones ajenas a la actividad deportiva y cánticos discriminatorios.

El planteo de The Sun se centró especialmente en la posibilidad de que la aparición de la bandera pueda derivar en alguna medida disciplinaria de la FIFA. Sin embargo, hay un dato importante: hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el máximo organismo del fútbol mundial haya abierto un expediente por este episodio.

El antecedente que involucra a la AFA

La bandera no apareció por primera vez en una situación vinculada conel seleccionado. El propio diario británico recordó un episodio anterior que también tuvo lugar después de una victoria del equipo argentino frente a Inglaterra en una Copa del Mundo.

En aquella oportunidad, un hincha consiguió ingresar una bandera idéntica al estadio escondida entre sus prendas y posteriormente la desplegó. La imagen tuvo una fuerte repercusión internacional y terminó generando una intervención de la FIFA.

Como consecuencia de ese episodio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una multa de 10.000 dólares por la exhibición de la bandera relacionada con la reivindicación argentina sobre las Malvinas.

A esa sanción se sumó otra penalización de 20.000 dólares por el comportamiento considerado inadecuado de los espectadores. Ese antecedente es precisamente uno de los elementos que The Sun recuperó para poner nuevamente el episodio bajo la lupa.

Las otras sanciones que recordó el diario inglés

La publicación británica también repasó otras sanciones que recibió la Selección Argentina durante distintos partidos y competencias. Entre ellas aparece una multa de 100.000 dólares vinculada con cánticos homofóbicos y discriminatorios registrados durante diferentes encuentros.

Además, el seleccionado argentino recibió la obligación de disputar dos partidos oficiales como local con una reducción del 50% en la capacidad habilitada para el público.

El repaso realizado por The Sun buscó establecer un vínculo entre esos antecedentes y la nueva aparición de la bandera durante la despedida de Messi. La publicación remarcó que la FIFA ya adoptó medidas disciplinarias contra Argentina en otras oportunidades por comportamientos de los hinchas o manifestaciones consideradas ajenas al ámbito estrictamente deportivo.

Qué establece el reglamento de la FIFA

El debate también tiene un componente reglamentario. El Código Disciplinario de la FIFA contempla situaciones vinculadas con manifestaciones que pueden producirse durante acontecimientos futbolísticos.

En particular, el artículo 13, apartado 2 c) establece restricciones sobre determinadas expresiones realizadas durante eventos deportivos.

Ese punto forma parte del argumento utilizado por el medio británico para analizar la posibilidad de que la escena pueda generar consecuencias disciplinarias.

Sin embargo, el documento no establece que exista actualmente una sanción contra la Argentina por la bandera de Malvinas exhibida durante el homenaje a Messi. Tampoco hay una confirmación oficial de que la FIFA haya iniciado un expediente por este caso.

Por eso, cualquier eventual consecuencia debe diferenciarse de los antecedentes ya confirmados. La reacción de The Sun constituye, hasta el momento, la mirada de un medio británico sobre la escena y se apoya tanto en episodios anteriores como en las disposiciones disciplinarias de la FIFA.