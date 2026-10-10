El plan de Leandro Paredes en Boca tras la lesión: adiós ida ante Vasco da Gama, sueño con la vuelta y la mira en River

La lesión que sacó a Paredes de Boca, lo dejó fuera ante Vasco y ya mira a River.

La lesión de Leandro Paredes fue la peor noticia que se llevó Boca Juniors de Córdoba, al margen del 2-2 frente a Instituto que lo complicó en la lucha por el título de la tabla anual. A la espera del parte médico oficial luego de los estudios médicos, el capitán sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, aunque todavía no se confirmó el grado del mismo. Justamente de este último dato dependerá el tiempo de recuperación del mediocampista de 32 años, aunque todo indica que serán como mínimo 15 días de rehabilitación.

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El volante de la Selección Argentina se perderá el choque de ida contra Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera, al igual que el duelo con Talleres de Córdoba unos días después como local también. Si bien es prácticamente imposible, "Lea" sueña con estar para la revancha ante el conjunto brasileño en Río de Janeiro el martes 20 de octubre.

Las variantes en Boca para reemplazar a Paredes

Lo más probable por estas horas es que Paredes reaparezca en Boca frente a River Plate en el Superclásico, el domingo 1° de noviembre. Mientras tanto, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya trabaja para que la baja del crack se note lo menos posible dentro de la cancha en los próximos compromisos. En esa posición, el cuerpo técnico tiene a disposición al chileno Williams Alarcón y al juvenil Camilo Rey Domenech, ya que Tomás Belmonte también está lesionado y no podrá jugar hasta el 2027.

Otro futbolista disponible es Rodrigo Battaglia, aunque recién retorna de la lesión y no tiene rodaje en la Primera División desde hace varios meses. La alternativa es pasar a formar un equipo más ofensivo, con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el centro del campo, con las opciones de Carlos Palacios, Sebastián Villa o Leonel Flores por las bandas.

La lesión que sacó a Paredes de Boca, lo dejó fuera ante Vasco y ya mira a River.

Los partidos que se perdería Paredes en Boca tras la lesión

Boca vs. Vasco da Gama: Martes 13 de octubre a las 21.30 en la Bombonera (semifinal de ida de la Copa Sudamericana).

Martes 13 de octubre a las 21.30 en la Bombonera (semifinal de ida de la Copa Sudamericana). Boca vs. Talleres: Viernes 16 de octubre a las 21:30 en la Bombonera (Torneo Clausura).

Viernes 16 de octubre a las 21:30 en la Bombonera (Torneo Clausura). Vasco da Gama vs. Boca: Martes 20 de octubre a las 21:30 en Río de Janeiro (Vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana).

Martes 20 de octubre a las 21:30 en Río de Janeiro (Vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana). Independiente vs. Boca: Domingo 25 de octubre a las 17 en Avellaneda (Torneo Clausura).

Cómo le fue a Boca con y sin Paredes: la comparación y los números

En total, el balance en este 2026 sin el campeón del mundo en Qatar da el siguiente saldo en nueve cotejos: cuatro victorias, cuatro empates y una derrota (un 59.26% de efectividad). En tanto, con él en la cancha, la estadística arroja 18 triunfos, 11 igualdades y 7 caídas en 36 presentaciones (60.19%).