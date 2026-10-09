Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Instituto: el motivo de Arruabarrena

Boca Juniors visita a Instituto por el Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena prepara cambios en el equipo: Leandro Paredes esperará en el banco.

Boca Juniors afrontará un nuevo compromiso del Torneo Clausura cuando visite a Instituto, este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, por la duodécima jornada. Para el encuentro, Rodolfo Arruabarrena decidió modificar la formación que viene de enfrentar a Unión y, entre las principales novedades, es que no estará Leandro Paredes. El mediocampista no será parte de los 11 y el entrenador definió su reemplazante.

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El entrenador xeneize prepara una alineación con siete variantes, en una planificación que también apunta a los compromisos decisivos que se aproximan. En el mediocampo, Milton Delgado compartirá la zona central con los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, mientras que en ataque Sebastián Villa conservará su lugar y estará acompañado por Enner Valencia y el juvenil Leonel Flores.

Por qué no juega Paredes en Boca vs. Instituto

La decisión de Arruabarrena responde a la necesidad de preservar a Paredes de cara al exigente calendario que tendrá Boca. El capitán y referente del equipo no será titular ante Instituto y comenzará el partido en el banco de suplentes, en una medida pensada para administrar sus cargas físicas ante la seguidilla de encuentros.

El cuerpo técnico tiene por delante una serie de compromisos importantes que pueden marcar el rumbo del semestre. Entre ellos, el principal es el del martes próximo, cuando enfrente a Vasco Da Gama por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, en Brasil.

En ese contexto, la decisión de darle descanso al mediocampista busca que llegue en mejores condiciones a los desafíos que vienen. Su ausencia en el once inicial no responde, según la información disponible, a una lesión informada, sino a una determinación del entrenador para administrar la participación de uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Los cambios que prepara Arruabarrena en Boca

La salida de Paredes de la formación titular no será la única modificación que presentará Boca frente a Instituto. En comparación con el equipo que jugó ante Unión, Arruabarrena realizará seis variantes para afrontar el compromiso en Córdoba.

Los futbolistas que ingresarán desde el comienzo serán Álvaro Montero, Malcom Braida, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Enner Valencia y Leonel Flores. Los movimientos alcanzarán distintas líneas del equipo y modificarán tanto la estructura defensiva como el mediocampo y el ataque, en el que Sebastián Villa será el único futbolista que mantendrá su lugar respecto del esquema anterior.

En el fondo, Braida ocupará el lugar de Leandro Lozano, mientras que Pellegrino reemplazará a Facundo “Jagger” Herrera. Por su parte, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco continuarán entre los titulares.

Formación probable de Boca vs. Instituto

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El calendario que se le viene a Boca

La planificación del entrenador está vinculada con la seguidilla que afrontará Boca en las próximas semanas. La serie ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, los cruces frente a Talleres e Independiente y el Superclásico del 1 de noviembre en La Bombonera obligan al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente el desgaste de sus principales figuras.

Por eso, la presencia de Paredes entre los suplentes ante Instituto forma parte de una estrategia de administración del plantel. La intención será contar con el mediocampista en condiciones para los compromisos de mayor exigencia, sin descuidar el partido por la duodécima fecha del Clausura. La decisión de Arruabarrena marca así una de las novedades centrales de Boca para su visita a Córdoba: el equipo tendrá cambios en varias posiciones y su capitán esperará su oportunidad desde el banco.