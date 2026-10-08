"Desventaja": confirmado el estadio para Vasco da Gama vs. Boca

Desde uno de lados acusan que hay una desventaja a favor del otro equipo en el partido de revancha de la Sudamericana

La Copa Sudamericana se encuentra en su instancia de semifinal y cada uno de los equipos participantes buscará sacar la mayor ventaja posible para poder obtener el pasaje a la final. En la previa del duelo de Vasco da Gama vs. Boca se dio un particular ida y vuelta con la elección del estadio para la revancha. El elegido es uno que despertó bastante enojo de uno de los dos lados porque consideran que no se respetó la voluntad de uno de los participantes.

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Lo primero a mencionar es que el estadio Sao Januario es uno que cumple los requisitos de la CONMEBOL, pero no para las instancias finales de las competencias internacionales. Esto es producto de que el reglamento establece que cada escenario debe contar con al menos una capacidad mínima de 30.000 espectadores y la posibilidad de que la parcialidad visitante pueda tener acceso a la venta de 4.000 unidades de entradas.

Es por ello que la casa de Vasco da Gama siempre se encontró en duda y mucho más después de que Boca se negara a recibir menos entradas de las que le corresponden por reglamento. Por ende, la CONMEBOL hizo trascender que el partido revancha debía cambiar de escenario y uno de los elegidos como alternativa era el Maracaná, pero desde la municipalidad de Río de Janeiro se negaron a prestarlo porque el césped podría quedar muy comprometido por los compromisos que ya hay reservados para dicho escenario.

Por lo tanto, la revancha de Boca ante Vasco da Gama, a falta de una confirmación oficial, se va a disputar en el estadio Nilton Santos de Botafogo. "Estoy acostumbrado a ver grandes clásicos sudamericanos en estadios gigantes. Y, con todo el respeto que se merece Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético ya es un problema y desventaja”, expresó Pedro Emanuel, entrenador del conjunto brasileño, en conferencia de prensa.

"Creo que no debería jugarse en césped sintético. El Maracaná, por su grandeza, y São Januário, por ser nuestra casa, son perfectos. Un partido entre Vasco y Boca en Río de Janeiro sin jugarse en el Maracaná o en São Januario no es lo mismo”, profundizó. Lo particular es que ambos se verán afectados por la presencia de un césped que no es natural, debido a que no se encuentran acostumbrados a utilizarlo en sus partidos.

Hay que recordar que la serie comenzará el próximo martes 13 de octubre a las 21:30 en el campo de juego de la Bombonera, mientras que la vuelta está pactada para el martes 20 del mismo mes. O sea, una semana más tarde. El ganador de la llave se clasificará a la final que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.