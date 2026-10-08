Vasco da Gama calienta la previa contra Boca: los dardos del DT y Santiago Sosa en Copa Sudamericana

Vasco da Gama prepara la ida ante Boca por la Copa Sudamericana y su DT y Santiago Sosa dejaron fuertes mensajes antes del partido.

La ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía tiene un interrogante importante sobre dónde se jugará. Mientras continúa la incertidumbre por la sede, el equipo brasileño ya comenzó a calentar la previa con fuertes declaraciones. Pedro Emanuel, entrenador del conjunto carioca, cuestionó una de las alternativas para jugar en Brasil y Santiago Sosa, por su parte, expresó su deseo de convertir frente al "Xeneize".

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A falta de menos de una semana del encuentro, el Estádio São Januário continúa descartado porque no alcanza el aforo mínimo requerido para albergar un compromiso del calibre de una semi. El Maracaná apareció desde el comienzo como la alternativa principal, pero la falta de confirmación hizo que otra cancha ganara terreno: el Estádio Nilton Santos, propiedad de Botafogo.

Esa posibilidad, sin embargo, no cayó bien dentro de Vasco. Pedro Emanuel dejó clara su postura después del triunfo ante Botafogo por el Brasileirao al criticar la posibilidad de que Vasco deba jugar ante Boca sobre césped sintético. “Hablo como un apasionado del fútbol acostumbrado a ver grandes clásicos en estadios emblemáticos. Con el debido respeto a Nilton Santos, competir en césped sintético es una clara desventaja”, sostuvo el técnico.

El DT entiende que un partido de semejante importancia necesita disputarse en un escenario acorde con la historia de ambos clubes y con la magnitud de una semifinal de la Copa Sudamericana. Por eso, marcó cuáles son sus dos opciones preferidas para recibir a Boca.

Para Pedro Emanuel, existen dos estadios que deberían ser considerados para un enfrentamiento de estas características: el histórico Maracaná y el propio São Januário. “El Maracaná, por su prestigio mundial, y São Januário, por ser nuestra casa, son los escenarios adecuados. Una serie entre Vasco y Boca en Río de Janeiro pierde trascendencia fuera de esos dos estadios”, afirmó.

Santiago Sosa también habló antes del partido contra Boca desde Vasco da Gama

El entrenador no fue el único integrante del "Gigante de la colina" que se refirió al duelo contra Boca. Sosa, mediocampista surgido en River Plate y de reciente paso en Racing, también habló después de la victoria de su equipo en el campeonato brasileño y reconoció que tiene una ilusión particular de cara al cruce con el conjunto argentino

El futbolista estuvo cerca de convertir en el último encuentro, pero no consiguió marcar. Por eso, puso la mira directamente en el partido contra Boca. “Estuve cerca de marcar hoy y no se dio. Ojalá se me dé contra Boca, sería algo muy especial”, expresó Sosa. La declaración del mediocampista suma otro condimento a una serie que todavía espera por la confirmación definitiva del escenario.

Por qué Vasco no puede jugar en el Maracaná

La principal dificultad para utilizar el Maracaná está relacionada con el calendario de otros dos grandes clubes de Río de Janeiro. Flamengo y Fluminense disputarán allí sus respectivas semifinales de la Copa Libertadores. Debido a ese compromiso, ambas instituciones rechazarán la solicitud de Vasco da Gama para utilizar el estadio. La situación se mantiene pese a que el Ministerio Público había recomendado ceder las instalaciones para el encuentro.

En ese contexto, el Maracaná, que era considerado como la opción principal, quedó en una situación compleja. Y mientras no aparece una confirmación oficial, el Nilton Santos gana terreno como alternativa, opción que genera el rechazo de Pedro Emanuel por las condiciones del campo de juego.

Cuándo juegan Boca vs Vasco Da Gama: la fecha tentativa del partido

Ida: martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera.

Vuelta: martes 20 de octubre a las 21.30 probablemente en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.