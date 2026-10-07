Boca pone lo mejor contra Instituto, piensa en Vasco da Gama y rota ante Talleres: la semana agitada para Arruabarrena

Boca Juniors tendrá unos días muy agitados por el calendario, que no da tregua. El único equipo del fútbol argentino que pelea en los tres frentes afrontará la recta decisiva de la fase de grupos del Torneo Clausura 2026, aunque con un ojo puesto en la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama de Brasil. Por lo tanto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene diseñado un plan claro para salir lo mejor parado posible de una seguidilla determinante.

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El "Xeneize" recupera a los jugadores que se marcharon a sus respectivas Selecciones para esta fecha FIFA extendida. Es que Álvaro Montero vuelve de Colombia y será titular contra Instituto en Córdoba, el viernes 9 de octubre a las 19.30. Lo mismo ocurrirá con Leonel Flores, que todo indica que estará desde el arranque ante "La Gloria". De no ser así, entonces Sebastián Villa aparece con las mayores posibilidades para meterse en la formación. En tanto, Carlos Palacios reemplazaría al desgarrado Alan Velasco.

Por su parte, Leandro Paredes estuvo en el estadio Monumental con la Selección Argentina pero simplemente para acompañar a Lionel Messi en su histórica despedida. El crack del cuadro de La Ribera aún no puede jugar con la "Albiceleste" porque la FIFA lo sancionó con diez fechas por las trompadas a los jugadores de España luego de la final del Mundial. Si bien ya cumplió tres, la AFA presentó una apelación para que le reduzcan el castigo a seis o siete compromisos. "Lea" también estará desde el arranque en Córdoba.

La posible formación de Boca vs. Instituto

De esta manera, Arruabarrena colocaría desde el inicio a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores; Carlos Palacios o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Montero volvería al arco de Boca contra Instituto en Córdoba.

El once de gala frente a Vasco y a rotar con Talleres

Todo indica que Arruabarrena elegirá a una alineación muy similar a la de Instituto ante el conjunto brasileño, tanto en la ida en La Bombonera el martes 13 como en la vuelta en Río de Janeiro el 20. En el medio le quedará el cotejo frente a "La T" como local, donde allí sí colocará a los futbolistas que habitualmente son suplentes para dosificar las cargas físicas.

Cómo ver Instituto vs. Boca en vivo: día, hora, TV y streaming

El encuentro será el viernes 9 de octubre a las 19.30 en el estadio Presidente Perón de Córdoba, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo será en el marco de la fecha 12 de la Zona A, en el Torneo Clausura 2026.

• Televisión (Argentina): El encuentro se transmitirá en directo a través de la pantalla de TNT Sports (requiere tener contratado el Pack Fútbol).



• Streaming (Argentina): Se podrá seguir de forma online por medio de las plataformas de los operadores de cable como Flow, DGO, TNT GO y Telecentro Play, sintonizando el canal exclusivo de la señal deportiva.



• Televisión y Streaming (resto de Latinoamérica): Para los demás países de la región, la transmisión estará disponible a través de las pantallas de Disney+