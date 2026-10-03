El padre de un jugador de Boca lesionado caminó a Luján con una bandera de su hijo y el "Xeneize"

El padre de un jugador de Boca lesionado caminó a Luján con una bandera de su hijo y del "Xeneize".

Durante este fin se semana se realiza la peregrinación hacia el santuario de la Virgen de Luján que reúne a miles de creyentes. Y en este año, que se cumple la 52ª edición conocida como la Peregrinación Juvenil a Luján, hubo una presencia que no pasó inadvertidad: se trata del padre de un futbolista de Boca Juniors, que realizó la caminata junto a una bandera de su hijo.

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El jugador en cuestión es Tomás Belmonte, quien publicó en el perfil de su Instagram una imagen de su padre en la Vasílica de Luján. En la misma se observa al papá del mediocampista sostener una bandera que tiene la cara de "Toto", el escudo de Boca y un mensaje: "Nunca caminarás solo".

Cabe resaltar que Belmonte sufrió una rotura de meniscos el pasado jueves que lo mantendrá alejado de los campos de juego por lo que resta de 2026, luego de someterse a una intervención quirúrjica. En ese contexto, el familiar del volante de 28 años aprovechó la caminata a Luján, que tuvo un recorrido cercano a los 60 kilómetros, para llevar un "trapo" del surgido en Lanús.

El padre de Tomás Belmonte en Luján, con una bandera de su hijo y de Boca.

El origen de la lesión de Belmonte en Boca

El inconveniente ocurrió el miércoles durante un entrenamiento en Boca Predio, cuando el mediocampista sufrió un impacto fortuito con un compañero mientras realizaban ejercicios con balón. Aunque logró completar la sesión manifestando dolores, la verdadera dimensión del problema se evidenció el jueves al no poder ejercitarse a la par del plantel.

Frente a esta complicación, los médicos del club ordenaron estudios de imagen inmediatos, los cuales terminaron por confirmar una rotura de meniscos que requerirá una intervención quirúrgica sin demoras.

Una baja sensible para la rotación de Arruabarrena

La lesión de Belmonte significa un contratiempo importante para el esquema de Rodolfo Arruabarrena. Si bien el trío titular del mediocampo se sostiene habitualmente con Rodrigo Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, el ex-Lanús se había ganado el puesto de primer relevo para reemplazar a cualquiera de ellos.

Desde el arribo del actual cuerpo técnico, Belmonte venía ganando protagonismo y mostrándose clave en la dinámica de variantes:

Partidos jugados: 9 encuentros disputados.

Titularidades: Inició como titular en 5 ocasiones.

Goles: Marcó 1 tanto decisivo para el equipo.

Su capacidad para adaptarse a varias posiciones y su desgaste físico le aseguraban presencia constante en la cancha, por lo que su ausencia modifica la planificación de recambios en la etapa decisiva del torneo.

La vuelta de Rodrigo Battaglia trae calma

Dentro del panorama desfavorable, la nota positiva para el entrenador llega con el retorno de Rodrigo Battaglia. El mediocampista de 35 años recibió el alta tras dejar atrás sus dolencias y se encuentra ajustando detalles en la parte física.

La intención del cuerpo técnico es ir dándole minutos de manera gradual para que gane ritmo futbolístico y quede completamente disponible a la brevedad. A pesar de tener un perfil distinto al de Belmonte, la reaparición de Battaglia le aportará al mediocampo xeneize la jerarquía y experiencia necesarias en un momento donde no hay margen para equivocaciones.