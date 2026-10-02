Cómo está el fixture de Boca hasta fin de año: fechas confirmadas para Copa Argentina, Sudamericana y Clausura

Boca Juniors afrontará la última etapa del año con varios partidos por delante y definiciones tanto de la Copa Argentina como de la Sudamericana. Además, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena puede dar pelea en el Torneo Clausura donde hoy clasificaría a los playoffs. Cómo está el "Xeneize" en este momento del 2026 y cómo quedó el fixture para ir por los trofeos que puede ganar en lo que queda de la temporada del fútbol argentino.

{{{htmlAmp}}}

Boca va por la Copa Argentina, la Sudamericana y el Torneo Clausura

En principio, el elenco de La Ribera está tercero en la tabla anual a cuatro puntos de Independiente Rivadavia de Mendoza que hoy la lidera con 51 unidades y sumaría una estrella. Con seis jornadas todavía por delante en el Clausura, Boca sería el campeón en caso de que quede en la punta que hoy tiene la "Lepra", aunque también compite con Vélez Sarsfield (48), con Argentinos Juniors que también tiene 47 y más abajo está Rosario Central con 46. Por otro lado, una vez que avance a los mano a mano buscará llegar a la final para volver a salir campeón.

Por otro lado, con la reciente eliminación a Racing en el Gigante de Arroyito y la clasificación de Platense a semifinales tras vencer a Estudiantes de La Plata, ya están los últimos cuatro equipos que quedan en la Copa Argentina. El "Calamar" se verá las caras con Atlético Tucumán el 28 de octubre para definir al primer finalista, mientras que recién el 14 de noviembre el "Xeneize" chocará con Banfield, ambos encuentros con sede y horario a definir. A su vez, el duelo decisivo tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, aunque tampoco tiene estadio confirmado.

Boca va por todo en 2026

Por último, la ilusión de romper con la sequía internacional sigue intacta en la Copa Sudamericana y los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena van por todo. El martes 13 de octubre recibirán en La Bombonera a Vasco Da Gama desde las 21.30 y una semana después visitarán suelo brasileño para la definición. En cuanto a la final, será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el sábado 21 de noviembre del 2026, para el cual la Conmebol anunciará horarios.

El fixture completo de Boca en el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana