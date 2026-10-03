Las 6 bajas de Boca para la Copa Argentina por culpa de la Fecha FIFA y el calendario

Las semifinales de la Copa Argentina se encuentran programadas y en el caso de Boca le tocará enfrentarse con Banfield en la tarde del sábado 14 de noviembre. Aún se desconoce la sede, pero de antemano es muy probable que el equipo llegue al duelo con una serie de bajas más que considerables dentro del once inicial. Algo que preocupará y bastante al 'Vasco' Arruabarrena.

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El problema nace de que la AFA decidió programar la fecha de una de las semifinales de la Copa Argentina justo en el momento en el que se producirá la última fecha FIFA de selecciones de la temporada. La Argentina no tiene confirmados sus adversarios, pero tendrá acción del 9 al 17 de dicho mes. No obstante, esto podría generar que Lionel Scaloni haga algunos llamados que dejen disminuido al conjunto Xeneize.

Una de las bajas podría ser la de Leonel Flores, que ya debutó con la Argentina y expuso un rendimiento más que interesante cada vez que entró en contacto con el balón. De mantener su nivel, se cree que podría ser llamado nuevamente para que se una a la delegación que podría marcharse del país por unos días para llevar a cabo una gira internacional.

Por otro lado, se debe considerar que la AFA está peleando en FIFA para que le reduzcan la sanción a Leandro Paredes, que fue notificado con 10 fechas de suspensión por una supuesta serie de actos de violencia después de la final del Mundial. La intención es que el volante pague con los tres partidos que el conjunto argentino estará jugando durante el mes de octubre.

En caso de que el organismo dé luz verde al pedido de la Selección Argentina, el volante de Boca reúne muchas chances de ser convocado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que todavía lo ve como una pieza de recambio más que considerable dentro de la mitad de la cancha.

Otro jugador que podría quedar al margen de la semifinal frente a Banfield en la Copa Argentina es Álvaro Montero, que se transformó en el arquero de la Selección de Colombia. Néstor Lorenzo ya rechazó un pedido para que se quedara de cara al partido con Racing y todo pareciera indicar que la respuesta será la misma en el siguiente duelo de la copa nacional.

Las cuatro bajas aseguradas

Hay cuatro jugadores con los que Boca no podrá contar de cara al partido con Banfield y son Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bariero. Esto es producto de que cada uno de ellos sufrió lesiones que los dejaron al margen de la temporada y recién se encontrarán disponibles para el comienzo de la nueva pretemporada de verano.