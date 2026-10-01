Chau Boca hasta 2027: un jugador se lesionó en la práctica y Arruabarrena lo pierde todo el año

Tomás Belmonte sufrió una dura lesión en Boca Juniors y se perderá lo que resta del año. El doloroso dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena.

Boca Juniors recibió un sacudón inesperado en plena racha positiva. Durante la práctica en Boca Predio, Tomás Belmonte sufrió una rotura de meniscos que lo obligará a someterse a una cirugía y lo mantendrá alejado de los campos de juego por lo que resta de 2026. Una pérdida sensible para el esquema táctico de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en la recta final del torneo.

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En el mejor momento futbolístico del equipo, las alarmas se encendieron de manera imprevista en el mundo Boca. Lo que parecía un entrenamiento habitual de rutina terminó transformándose en una pésima noticia para el cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena, ya que Belmonte recién podrá regresar en 2027.

El origen de la molestia y el diagnóstico en Boca Predio

El desafortunado episodio tuvo su origen durante la jornada del miércoles en las instalaciones de Boca Predio. Durante uno de los bloques de trabajo con pelota, el volante central tuvo un fuerte choque involuntario con un compañero de plantel. Aunque logró terminar la práctica con muestras de dolor, la gravedad de la situación quedó expuesta este jueves, cuando la persistencia de la molestia le impidió trabajar a la par del grupo.

Ante la imposibilidad de ponerse bajo las órdenes del entrenador, el cuerpo médico del club decidió realizarle estudios por imágenes de manera inmediata. Horas más tarde, los resultados ratificaron la lesión meniscal y la necesidad impostergable de pasar por el quirófano.

Un recambio clave en el esquema del Vasco Arruabarrena

La ausencia de Tomás Belmonte representa un dolor de cabeza considerable para Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Si bien la mitad de la cancha titular del conjunto de La Boca viene saliendo prácticamente de memoria con Rodrigo Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, el exjugador de Lanús se había consolidado como la primera rueda de auxilio para ingresar por cualquiera de los tres volantes.

Desde la llegada del actual cuerpo técnico a Boca Juniors, Belmonte demostró un rendimiento ascendente e indispensable para la rotación:

Presencias: Disputó un total de 9 compromisos.

Titularidades: Fue desde el arranque en 5 oportunidades.

Aporte gol: Convirtió 1 tanto clave en la dinámica del equipo.

Su polifuncionalidad y despliegue físico le garantizaban minutos de calidad en cada jornada, por lo que su baja altera los planes de relevos en el tramo decisivo de la temporada.

La reaparición de Rodrigo Battaglia: el alivio dentro del problema

En medio de la mala noticia por la baja de Belmonte, la buena novedad para el estratega xeneize radica en la recuperación de Rodrigo Battaglia. El experimentado mediocampista de 35 años ya cuenta con el alta médica definitiva tras superar su propia inactividad y atraviesa la fase final de reacondicionamiento físico.

El objetivo del cuerpo técnico de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es sumar minutos de fútbol progresivos con el ex Huracán para que recupere el ritmo competitivo y vuelva a estar a disposición de inmediato. Si bien sus características son diferentes a las de Belmonte, la vuelta de Battaglia le aportará jerarquía y experiencia al mediocampo de Boca Juniors justo cuando el margen de error se reduce al mínimo.