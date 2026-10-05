Alan Velasco se desgarró en Boca y se pierde 3 partidos: las variantes del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors empezó la semana con una noticia negativa, que fue el desgarro de Alan Velasco en el aductor izquierdo contra Unión de Santa Fe. El mediocampista ofensivo de 24 años, por quien el club de La Ribera pagó unos diez millones de dólares, se perderá como mínimo los próximos tres partidos. Por lo tanto, el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena analiza alternativas para reemplazar al ex Independiente de la mejor manera posible.

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La principal opción que aparece por estas horas es la de Carlos Palacios, el chileno que viene con un rendimiento en levantada después de varios meses de inactividad por su sinovitis en la rodilla derecha. El ex Colo-Colo sumó minutos generalmente en los segundos tiempos y fue importante para aportarle soluciones al "Xeneize" de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Otra alternativa trascendente para Arruabarrena en Boca es la de Sebastián Villa, quien a excepción del clásico ante Racing en la Copa Argentina no tuvo grandes momentos desde que regresó a la institución. El extremo colombiano aparentemente luchará por el puesto con Palacios.

Aunque con muy pocas chances de ser titular, también se posiciona el paraguayo Ángel Romero. Si bien ha tenido escasas posibilidades como titular, el guaraní es otro futbolista que ha aportado cosas positivas en algunos ingresos en los segundos tiempos. Si el director técnico apostara por cambiar el esquema táctico para jugar con un "doble 9", lo cual es prácticamente imposible, puede tenerse en cuenta también al ecuatoriano Enner Valencia.

Se desgarró Alan Velasco en Boca y Arruabarrena analiza alternativas.

Los partidos que se pierde Velasco en Boca tras el desgarro

Como mínimo, el ex Independiente no podrá estar frente a Instituto en Córdoba (viernes 9 de octubre a las 19.30), Vasco da Gama en la Bombonera por la Copa Sudamericana (el martes 13 a las 21.30) y Talleres de Córdoba como local, el fin de semana del domingo 18. Por lo tanto, llegaría con lo justo para visitar a Vasco en Brasil, el martes 20 a las 21.30.

Los números de Velasco en Boca

57 partidos oficiales.

7 goles.

4 asistencias.

7 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

El fixture de Boca: los próximos partidos