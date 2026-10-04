Enner Valencia apoyó a Marcelo Gallardo pese al mal arranque en Ecuador: "Confiar"

El apoyo de una figura con pasado en la Selección de Ecuador para Marcelo Gallardo: "Confiar".

Enner Valencia respaldó a Marcelo Gallardo pese al comienzo irregular del entrenador argentino al frente de la Selección de Ecuador. El delantero de Boca Juniors, quien decidió retirarse de 'La Tri' después del Mundial 2026, aseguró que el proceso del 'Muñeco' ex River Plate necesita tiempo y pidió confianza para el nuevo ciclo. Además, reconoció que continúa en contacto con varios integrantes del plantel y dejó en claro que seguirá acompañando al seleccionado desde afuera.

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"Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo", sostuvo Valencia en diálogo con Doble 5, luego del triunfo del 'Xeneize' por 3 a 0 ante Unión en La Bombonera. Y agregó: "Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien".

Valencia también fue consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Ecuador, una alternativa que tomó fuerza después del regreso de Hernán Galíndez al seleccionado. Sin embargo, el delantero de 36 años se mostró firme respecto de la decisión que tomó tras la Copa del Mundo: "Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la selección y ahora van a tener un hincha más de acá apoyando".

El delantero disputó más de 100 partidos con Ecuador y convirtió 49 goles, números que lo convirtieron en uno de los máximos referentes de su historia. Ahora atraviesa un buen momento en Boca, después de un comienzo en el que le costó adaptarse por haber llegado sin pretemporada.

Ecuador empató con Japón y Gallardo todavía espera por su primer triunfo

El respaldo de Valencia llegó después de una nueva presentación de Ecuador bajo la conducción de Gallardo: el pasado jueves igualó sin goles con Japón en el Nissan Stadium de Yokohama y terminó perdiendo 5 a 4 en penales, resultado que le impidió avanzar a la final de la Copa Kirin. El seleccionado ecuatoriano volverá a jugar el lunes 5 de octubre frente a Panamá por el tercer puesto.

El equipo mostró una mejoría respecto de la derrota 3 a 0 ante Corea del Sur, aunque volvió a quedarse sin convertir y profundizó sus problemas ofensivos. Ecuador apenas marcó dos goles en sus últimos seis partidos, ambos frente a Alemania durante el Mundial 2026, cuando todavía era dirigido por Sebastián Beccacece.

Ecuador empató ante Japón, cayó por penales y sigue sin ganar desde la llegada del 'Muñeco' como DT.

Ante Japón, Hernán Galíndez fue importante para sostener el arco en cero y evitar que el conjunto local se pusiera en ventaja. Ecuador también tuvo algunas aproximaciones a través de Keny Arroyo y Nilson Angulo, pero no logró romper la igualdad. En los penales, Zion Suzuki le atajó el remate a Byron Castillo y Daizen Maeda convirtió el disparo decisivo para darle la clasificación a Japón.

Luego del encuentro, Gallardo destacó la evolución de su equipo y valoró especialmente el trabajo realizado durante los días previos. "El partido fue parejo contra una selección de Japón ya consolidada. Mejoramos del partido anterior, en especial en la primera parte", analizó el entrenador argentino.

El ex DT de River Plate explicó además que realizó varias modificaciones para evaluar a futbolistas que no suelen tener tantos minutos: "Hay siete u ocho cambios para observar comportamientos de futbolistas que no jugaban". En la misma línea, remarcó: "Hoy se notó en el juego los días de trabajo. El equipo fue mucho más fresco. Creo que si quitamos los penales, nos vamos con una buena sensación".

Gallardo también señaló que todavía espera recuperar piezas importantes para darle mayor funcionamiento al seleccionado: "Faltan jugadores fundamentales para la selección. Una vez los tengamos, seguro se irá potenciando el equipo". El duelo ante Panamá será su última oportunidad en esta fecha FIFA para conseguir su primera victoria como entrenador de Ecuador.