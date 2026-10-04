Chau Boca hasta 2027: los 4 jugadores que perdió para lo que queda del 2026

En la mañana de este jueves se conoció que Boca Juniors no podrá contar con Tomás "Toto" Belmonte en lo que resta de la temporada y se suma a una lista de jugadores que no serán opción para Rodolfo Arruabarrena, debido a que se encuentran con un largo proceso de recuperación. Una nómina de profesionales que recién podrán soñar con volver a sumar minutos cuando la pretemporada de verano haga su presentación en el calendario de la institución.

{{{htmlAmp}}}

Las últimas horas expusieron que Belmonte sufrió una rotura de meniscos que le demanda un paso por el quirófano para someterse a una cirugía. La lesión se produjo en el último entrenamiento y con el paso de las horas se terminó confirmando la peor noticia para el cuerpo técnico. Una que se produjo a partir de un choque fuera de lo extraordinario con un compañero del plantel. Al mostrar signos de dolor después de la práctica, se decidió hacerle estudios y fue allí donde la lesión se hizo presente con claridad.

Belmonte quedó desafectado de los partidos de Boca al menos hasta la temporada 2027.

A este nombre se debe sumar el de Tomás Aranda, que sufrió una fractura de peroné derecho con afectación de la sindesmosis en su pierna. Lo que también demandó un paso por el quirófano después de que se le trabara el botín en el césped durante un entrenamiento llevado a cabo en el predio del club en Ezeiza.

El otro jugador que se encuentra sin la chance de sumar minutos con la camiseta de Boca en lo que resta de la temporada es Adam Bareiro, que sufre de dolores lumbares. En este caso, los estudios arrojaron que padece de una hernia en la zona lumbar y debió ser operado para ponerle fin a este padecimiento. Se estima que estará en condiciones de entrenar a la par de sus compañeros en la pretemporada 2027.

Por último, se encuentra el caso de Agustín Marchesín, que se está recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se trata de una lesión que contrajo en abril de este año y que demanda un tiempo de recuperación de ocho meses de manera aproximada. Su ausencia demandó que Boca haga gestiones con Vélez para quedarse con los servicios de Álvaro Montero, que se encuentra afectado a la Selección de Colombia.

Los 5 títulos que Boca puede ganar en 2026

Los cuatro jugadores mencionados se pierden la chance de que Boca pueda estar frente a la consagración de cinco títulos. Es que se encuentra con chances de ganar el Torneo Clausura, que lo depositaría en el Trofeo de Campeones contra Belgrano de Córdoba, que es el conquistador del Torneo Apertura. Además, se debe considerar que una buena colecta de puntos lo puede dejar como ganador de la tabla anual y, por ende, ser el campeón de la Liga Profesional.

Por otro lado, se debe sumar que el Xeneize se ubica en la semifinal de la Copa Sudamericana y para llegar a la instancia final debe dejar en el camino a Vasco Da Gama, que todavía no dispone de estadio confirmado para hacer de local en el partido definitorio de la llave. Mientras que el otro certamen a disputar por el equipo es la Copa Argentina, que se encuentra en la semifinal después de remontar un 2-0 frente a Racing en la cancha de Rosario Central.