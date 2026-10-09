La advertencia de Merentiel a Boca y Riquelme por su contrato

Muchas veces los jugadores no hablan con la prensa, pero lo hacen por medio de sus representantes, que suelen dar notas en momentos muy oportunos y dejan mensajes que no pasan para nada desapercibidos. Esto último se vincula de gran manera con Miguel Merentiel, que dejó una advertencia sobre su futuro en Boca en relación con el contrato que dispone en la actualidad. Uno que al parecer no le termina de convencer.

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"Ahora el Vasco le ha dado esa confianza de decir: 'Soy titular independientemente de lo que haga'. El otro día agarró una racha y metió cuatro goles seguidos, pero después puede estar tres partidos sin hacer gol, ¿y qué es lo importante? Que el técnico te banque, porque al nueve lo destroza", expresó Marcelo Tejera, agente del delantero, en charla con La Número 12.

Sin embargo, hay un detalle que comienza a hacer ruido y es que Miguel Merentiel está en la búsqueda de una mejora de contrato por su edad. "Ese es un tema que nos ocupa; he hablado con Riquelme y con Delgado, con quienes tengo buena relación, para buscar una mejora de su contrato porque creo que se lo merece", expresó el empresario.

Hay que recordar que el atacante dispone de un contrato con Boca hasta diciembre del 2027 y de momento no se registran charlas para extenderlo un poco más. Esto es algo que no solo preocupa al jugador, sino que lo lleva a pensar en la posibilidad de escuchar propuestas de otros clubes con el fin de marcharse y hacer una diferencia económica que le permita asegurarse cierta calidad de vida una vez que le ponga un punto final a su carrera profesional.

"Él me dice: 'Yo quiero hacer una diferencia', porque sabe que le queda este contrato y con suerte uno más; la idea es poder llegar a un acuerdo para que quede conforme y tranquilo económicamente", advirtió Marcelo Tejera. Es por ello que la continuidad en Boca no solo depende de que Riquelme le ofrezca extender el vínculo más allá del 2027, sino que también venga acompañado de una mejora salarial que se acuerde a las pretensiones del jugador.

De acuerdo con las palabras de Marcelo Tejera, Miguel Merentiel entiende que se encuentra en condiciones de "renovar cinco años más" con Boca. Algo que lo llevará a los 36 años. Algo complicado de aceptar por parte de la dirigencia porque, si bien hay una confianza sobre la potencia del delantero, no hay una certeza de que se vaya a mantener en el mismo nivel por las siguientes temporadas.