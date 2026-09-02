José María Muscari contó cómo vive la crisis económica de Milei: "Si yo no ayudo a mi mamá, no llega a fin de mes"

José María Muscari analizó el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables y puso el foco en la difícil realidad de las clases bajas y medias. Aunque aclaró que su presente laboral le permite gozar de estabilidad, el director teatral no dudó en visibilizar la encrucijada que vive su madre para sostenerse mes a mes con sus ingresos.

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"Yo llego a fin de mes pero mi vieja es jubilada y si yo no la ayudo no llega", expresó el productor, dejando en claro que no puede abstraerse de la coyuntura que golpea a sus seres queridos en medio del gobierno de Javier Milei. "No puedo ser tan boludo de ver solo mi ombligo", enfatizó al referirse a la contención económica que debe brindarle a su madre para garantizarle un pasar digno ante la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones.

A la hora de trasladar el análisis al circuito cultural, Muscari trazó un mapa sobre la asistencia del público a las salas y el comportamiento del consumo en el entretenimiento. Según observó, la imposibilidad de planificar gastos de mayor envergadura lleva a la gente a volcarse a salidas inmediatas, aunque la taquilla general refleja un panorama dispar.

"Si vas a la Calle Corrientes hay gente porque es un lindo paseo pero no se entra tanto a los teatros. Los teatros no están llenos ni en pedo. Como en muchos momentos de la Argentina y en varios gobiernos, hay pocos espectáculos a los que les va genial y después hay 20 o 30 que nos repartimos el resto del público. Eso pasó siempre", reconoció José María Muscari sobre la división en la cartelera, en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, el exparticipante de Bailando por un sueño destacó la paradoja que se genera en el consumo cultural en épocas de incertidumbre: "En momentos de crisis como no podés ahorrar para un auto y menos para una casa invertís más en lo inmediato y decís 'voy al teatro o al cine el finde'". Para ejemplificar las excepciones de la temporada, el director citó el caso de su propia obra: "Al mismo tiempo te digo que Sex está lleno, si querés ir este finde no podés, tenés que comprar para la otra semana".

José María Muscari.

José María Muscari contó cómo surgió la obra sobre su historia con Lucio, su hijo adoptivo

El proceso creativo se puso en marcha a partir de una consulta cotidiana cuando el propio hijo de Muscari indagó sobre el registro personal que su padre mantenía de la historia familiar. "Empecé a escribir una especie de bitácora de nuestra relación. Un día Lucio me preguntó qué hacía y le conté que escribía sobre nosotros para un posible libro o ensayo sobre la adopción. Él se quedó pensando y me dijo: 'Viejo, vos que todo lo transformaste en una obra de teatro, ¿por qué no hacés una obra?'", relató sobre el origen del proyecto en diálogo con este medio.

La propuesta del joven reorientó de inmediato el formato del material de Muscari, derivando en una estructura pensada para la escena. Esa intervención inicial dio paso a una labor colaborativa continua, donde Lucio sumó de forma activa sus propias apreciaciones y su perspectiva generacional al desarrollo de la dramaturgia.