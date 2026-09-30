Actúan Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler: qué promociones hay para disfrutar de esta comedia teatral

Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler se consolidan como una de las duplas escénicas más atractivas de la temporada al frente de El estado de la Unión en el Teatro Picadero. Bajo la dirección de Andrea Garrote, los intérpretes asumen el desafío de llevar a las tablas la obra del reconocido autor británico Nick Hornby -creador de éxitos icónicos como Alta fidelidad-, ofreciendo un duelo actoral ágil y punzante que explora con agudeza las tensiones de la vida en pareja.

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El hecho de que sea en el Teatro Picadero le da a la experiencia un clima íntimo y sencillo que permite una cercanía única con la trama, que sigue a Matías y Ana Laura, un matrimonio en plena crisis que repite un ritual semanal: encontrarse en un bar de manera previa a su sesión de terapia. Es en ese territorio neutral, entre trago y trago, donde deciden revisar el pasado, las complicidades compartidas, los desencuentros en el sexo y el peso de las expectativas no cumplidas.

A través de diálogos caracterizados por un humor sarcástico y reflexiones alejadas del cliché, la pieza logra que la empatía del espectador fluya constantemente entre ambos lados de la mesa. Más allá del atractivo de su texto y sus actuaciones, la producción facilita el acceso a la sala mediante diversos acuerdos de descuento.

Aquellas personas asociadas o afiliadas a entidades y clubes de beneficios como Clarín 365, Club La Nación, AM 530, Paraíso Club, CELS, Amnistía Internacional, Teatro Picadero, Futurock, Hoy Salgo y Anfibia pueden acceder a promociones especiales para adquirir sus entradas a un valor más económico.

Con un equilibrio preciso entre risas y emoción, El estado de la Unión invita a mirarse en el espejo de lo cotidiano sin solemnidad. Una recomendación teatral imperdible para quienes buscan una comedia inteligente que entretiene y, al mismo tiempo, deja varios interrogantes rebotando sobre la mesa.

Ficha técnica de El Estado de la Unión