Flavia Palmiero abrió las puertas de su vivienda en Barrio Parque, un barrio exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, y compartió imágenes que muestran un estilo contemporáneo y luminoso. La casa, que se extiende en dos plantas, destaca por sus grandes aberturas y una paleta de colores claros que da armonía a cada ambiente.

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El living es uno de los espacios más llamativos, con una decoración que combina piezas de diseño italiano y detalles que aportan personalidad sin saturar el ambiente. Allí, los muebles de líneas elegantes se complementan con objetos que generan un estilo sobrio y sofisticado.

El lujoso sillón Curl de Flavia Palmiero

Uno de los protagonistas indiscutidos del living es un sillón Curl de la firma italiana Roche Bobois, diseñado por Roberto Tapinassi y Maurizio Manzoni. Su forma redondeada y envolvente junto al tapizado de cuero lo convierten en un mueble que llama la atención y aporta comodidad.

Además, el espacio incluye un sofá, dos sillones y una chaise longue de la línea Ghost de Gervasoni, tapizados en lino natural. Sobre ellos, almohadones de piel, lana y lino suman texturas y calidez, mientras que una alfombra gris de pelo largo delimita la zona de descanso y aporta confort visual.

En una de las paredes, un espejo biselado y sin marco se destaca por su sencillez y funcionalidad, ya que ayuda a ampliar visualmente el ambiente y acompaña la estética contemporánea que eligió la conductora para su hogar. La paleta cromática que domina el living combina blancos, grises y maderas claras con detalles cromados y superficies de vidrio. Por ejemplo, la mesa ratona cuadrada con estructura metálica y tapa de cristal oscuro completa la composición con un toque de contraste.

Un rincón especial está reservado para un gran retrato en blanco y negro de Flavia Palmiero, que ocupa un lugar central y aporta identidad propia al espacio. A su alrededor, un sillón y un banquetón tapizados en cuero color nude complementan el sector sin romper la continuidad estética del living.

El diseño cuidado no se limita al living, sino que se extiende al comedor, donde una mesa rectangular con tapa de vidrio y patas cromadas está rodeada por ocho sillas con fundas claras y dos sillones en las cabeceras. Un gran espejo apoyado contra la pared y una planta de interior completan este ambiente que recibe abundante luz natural.

En la planta alta, la casa cuenta con el dormitorio principal que se conecta con un vestidor revestido en madera de haya y un baño totalmente blanco. Grandes ventanales permiten la entrada de luz y acceso a un balcón aterrazado, equipado con sillones y una pequeña mesa para disfrutar del exterior. Por último, el jardín y la pileta son otros espacios que Palmiero suele mostrar en sus redes sociales, reflejando el cuidado por cada detalle y la comodidad que busca en su hogar de Barrio Parque.