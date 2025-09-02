Quién es Luis Scalella, el novio de Flavia Palmiero: cómo se conocieron

El cine une a la pareja, que ha compartido experiencias en festivales internacionales como Cannes

La historia de Flavia Palmiero y Luis Scalella combina amor, complicidad y una fuerte conexión con el mundo del cine. Mientras ella se consolidó como actriz y figura televisiva, él es un reconocido productor con una destacada trayectoria internacional. Juntos forman una pareja que, más allá de los flashes, mantiene una relación sólida y discreta.

La trayectoria de Luis Scalella en el cine argentino

Luis Scalella es uno de los productores más influyentes de la industria audiovisual en Argentina. Es dueño de dos históricas compañías: Argentina Sono Film y Aries, pilares en la producción nacional durante décadas. Además, ocupa un rol de relevancia a nivel global como presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF).

Su carrera lo convirtió en una figura clave para el cine local y lo llevó a representar al país en diferentes espacios internacionales, donde el séptimo arte se proyecta como una industria de alcance mundial.

Cómo se conocieron Flavia Palmiero y Luis Scalella

La relación entre Flavia Palmiero y Luis Scalella comenzó en 2012, de manera casual, en un cumpleaños infantil. A partir de ese encuentro, iniciaron un vínculo que con el tiempo se consolidó, basado en el respeto mutuo y en una vida compartida con naturalidad.

Aunque han formado una pareja estable, ambos decidieron mantener casas separadas, aunque conviven gran parte de la semana. Flavia incluso confesó que con él es con quien más tiempo ha compartido en un hogar, a diferencia de relaciones anteriores.

La actriz, con humor, definió el vínculo asegurando: “Yo no le permito que diga que soy su esposa. Él es mi novio”, dejando en claro la frescura con la que llevan adelante su relación.

Una pareja unida por el cine

El cine es un elemento central en la vida de ambos. Flavia Palmiero ha reconocido que se trata de su primera pasión y encuentra en Luis Scalella un socio perfecto, ya que su vida profesional gira en torno a esa industria. “Luis es cine desde que abre un ojo a la mañana hasta que se duerme, pero también es muy normal como yo”, señaló la actriz.

Esa afinidad los llevó a compartir momentos únicos en los principales festivales del mundo. Uno de los más recientes fue el Festival de Cannes, donde Palmiero brilló sobre la alfombra roja y describió la experiencia como “estar en el mundial del cine”.

La intimidad de la relación

Más allá de la exposición pública que implica ser parte de la industria del entretenimiento, la pareja mantiene una vida cotidiana sencilla. Palmiero compartió con simpatía que sus gatos tienen prioridad en casa y que, en ocasiones, Luis Scalella se muestra celoso de ese lugar especial que ocupan en la convivencia.

A pesar de estas anécdotas, lo que caracteriza a la pareja es la estabilidad y el compañerismo. Después de más de una década juntos, siguen apostando por una relación que combina amor, humor y una fuerte complicidad.

Un noviazgo que se mantiene firme con el paso del tiempo

La historia de Flavia Palmiero y Luis Scalella refleja cómo el amor puede crecer con naturalidad incluso en entornos exigentes como el cine y la televisión. Con más de diez años de relación, ambos encontraron la manera de equilibrar sus vidas profesionales con una intimidad marcada por la armonía.

Su noviazgo continúa siendo uno de los más sólidos y reservados dentro del mundo del espectáculo argentino, destacándose por la discreción y el respeto mutuo.