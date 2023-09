El doloroso adiós de Flavia Palmiero: "Es muy duro"

El drama de Flavia Palmiero que despertó sensaciones en el mundo del espectáculo. El doloroso adiós de la conductora.

Flavia Palmiero es una reconocida personalidad dentro del mundo del espectáculo que trabajó como actriz, cantante y en la conducción de programas infantiles, pero se alejó del rubro para dedicarse a su empresa de indumentaria. Sin embargo, en las últimas horas su nombre reapareció por el drama en el que se encuentra y la triste despedida que tuvo que hacer su círculo íntimo.

Después de su última aparición en Masterchef Celebrity en 2021 por Telefe, Flavia Palmiero brindó una reciente entrevista con la Revista Gente para repasar su actualidad laboral y personal. Entre otras cosas, la empresaria profundizó sobre un momento sumamente difícil que está afrontando.

"Más que el nido vacío, me quedó el país vacío. Gianmarco se fue del país y Giuliana se fue por un tiempo también, así que es muy duro, pero lo voy a superar", expresó Palmiero. Es que sus dos hijos de 33 y 29 años se fueron a vivir al exterior y es una situación que todavía está tratando de entender. "Estamos muy unidos a través de la comunicación pero es muy difícil", añadió.

Actualmente está en pareja con Luis Scalella, dueño de la productora cinematográfica Argentina Sono Film, luego de haber estado con Marco Battellini, padre de sus dos hijos. "También se fue mi familia materna, que fue mi familia de origen, toda mi familia se fue. Nos quedamos con mamá y con Luis, los hijos de Luis también se fueron", indicó Flavia sobre el triste adiós que tuvieron que enfrentar junto a su esposo. "Ojalá que volvamos a estar juntos en algún lugar del mundo todos", concluyó.

El día que Nazarena Vélez y Flavia Palmiero se pelearon: "La agarré de los pelos"

Nazarena Vélez recordó una de las peleas más feroces que protagonizó en toda su vida con una mujer de la farándula, a quien aseguró haber agarrado de los pelos en plena mediación. La "angelita" habló en LAM (América TV) sobre esta situación, que ocurrió en el año 2013, y que terminó con la intervención de la Justicia. Aunque al día de hoy Vélez asegura tener una buena relación con esta persona, reconoció que su reacción no fue la más apropiada.

Se trata de Flavia Palmiero, actriz y conductora de televisión. El enfrentamiento inició cuando Palmiero echó a Barbie Vélez, hija de Nazarena, de una fiesta en su casa a la que había sido invitada junto a otros famosos. Nazarena no pudo tolerar que se metieran con su hija y, mientras estaban en una mediación, se abalanzó sobre ella y la agarró de los pelos, según confesó recientemente.

“Yo agarré de los pelos una vez en una mediación; agarré de los pelos a Flavia Palmiero”, reconoció Vélez en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Y explicó que todo ocurrió cuando Flavia echó a su hija de una fiesta en su casa. “Yo una enferma, la verdad. La agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa. Era una fiesta, algo así, de la gente de la novela que estaba haciendo Barbie, una tira de Quique Estevanez, y Flavia hacía de la mamá de una de las nenas en la ficción”, recordó, refiriéndose a la novela Somos Familia (Telefe).

“Pero vos te volviste loca, la querías ir a buscar a la casa”, comentó De Brito. “Sí, fui un animal, porque me acuerdo que Barbie me llama, yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas de Barbie, que me dice que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”, sumó la panelista. A pesar de esta tensa situación, aseguró que "ahora está todo bien" y que, con el paso del tiempo, lograron reconciliarse.