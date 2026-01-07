Dónde poner hojas de laurel en casa para atraer el dinero en 2026, según el Feng Shui.

El Feng Shui sostiene desde hace siglos que la forma en que se organizan los espacios influye directamente en la energía que circula por el hogar y, en consecuencia, en distintos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la economía. Dentro de esta filosofía oriental, las hojas de laurel ocupan un lugar especial por su simbolismo ligado al éxito, la prosperidad y la protección.

Cuáles son los mejores lugares para colocar hojas de laurel y atraer dinero

Uno de los espacios más importantes es la puerta de entrada. Para el Feng Shui, este acceso es conocido como la “boca del Chi”, ya que por allí ingresa la energía al hogar. Ubicar un pequeño recipiente con hojas de laurel cerca de la puerta principal ayuda a favorecer la llegada de oportunidades, además de actuar como un refuerzo simbólico contra energías asociadas a la escasez.

El Feng Shui asegura que colocar laurel en la casa atrae la abundancia.

La cocina es otro sector clave. Este ambiente está directamente relacionado con el alimento, el sustento y la capacidad de generar recursos. Colocar el laurel en una alacena, sobre la mesada o en algún estante visible refuerza la idea de abundancia constante y acompaña los proyectos económicos familiares. No hace falta que esté a la vista de todos, sino que lo importante es que el espacio esté ordenado y limpio.

El área de trabajo o estudio también es un punto estratégico, sobre todo para quienes buscan mejorar su situación laboral o avanzar en nuevos objetivos profesionales. Un recipiente con hojas de laurel sobre el escritorio o cerca de la computadora puede funcionar como recordatorio de metas vinculadas al crecimiento, la claridad mental y el reconocimiento.

Por último, el Feng Shui señala una zona específica del hogar asociada al dinero: la esquina sureste, conocida como el área de la riqueza dentro del mapa Bagua. Colocar allí las hojas de laurel es una de las recomendaciones más repetidas para favorecer ingresos, destrabar asuntos financieros y acompañar procesos de expansión económica.

Otras formas de usar laurel y atraer prosperidad

Además de estos lugares, el laurel puede usarse de otras formas para reforzar la intención de prosperidad. Muchas personas eligen llevar una hoja en la billetera, guardarla en cajones donde se almacena dinero o sumarla a un pequeño altar de intenciones junto a velas verdes o doradas. También es habitual combinarlo con monedas chinas o colocarlo en frascos transparentes, como símbolo de crecimiento sostenido.