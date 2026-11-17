Ángel de Brito dio pistas sobre un supuesto romance de la China Suárez con un futbolista de Boca.

Ángel de Brito sumó un nuevo capítulo a las versiones sobre la vida sentimental de la China Suárez. Durante una transmisión de Ángel Responde, el conductor aseguró que una fuente le habló de un supuesto vínculo entre la actriz y un futbolista argentino, y propuso un enigma para descubrir de quién se trataba.

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Según la cuenta PaseClave, que compartió el fragmento en X, el periodista señaló que el apellido del jugador coincidía con algo que hay en las casas y agregó una pista sobre sus ojos claros. Las respuestas de quienes seguían la transmisión apuntaron a un referente de Boca.

Las pistas de Ángel de Brito sobre la China Suárez

De acuerdo con el relato publicado por Mejor Informado, De Brito contó que el futbolista habría salido con la actriz y que su apellido se relacionaba con algo que suele repetirse en una vivienda. Mientras el chat arriesgaba nombres, el conductor sumó: "Ojos lindos, bien".

La respuesta que comenzó a repetirse fue la de Leandro Paredes, mediocampista de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina. "Ese, chicos", respondió el periodista ante los mensajes que mencionaban al futbolista, según el mismo medio.

La versión había aparecido días antes en A la Barbarossa, donde Analía Franchín sostuvo que la China habría estado con otro futbolista argentino en París. En ese momento, la panelista no dio su identidad.

Por ahora, se trata de una versión atribuida a las fuentes del periodista: las pistas y los comentarios sobre Paredes no constituyen una confirmación del supuesto romance.