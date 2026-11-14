Ni América ni El Nueve: la nueva propuesta que analiza Ángel de Brito para el 2027

Ángel de Brito atraviesa semanas de definiciones, la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre puso en duda la continuidad de LAM en América TV y abrió una pulseada entre dos canales que quieren quedarse con el conductor. Sin embargo, en medio de esa disputa apareció una oferta que nadie esperaba y que lo alejaría, al menos por unos meses, de los estudios de televisión.

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Dos ofertas sobre la mesa

De regreso de su viaje a España, el periodista explicó en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live, que todavía no firmó nada. “Tengo las dos ofertas, de América para quedarme y de El Nueve para irme”, detalló, aunque aclaró que Mandarina “tiene prioridad siempre”. Según contó, la productora planea llevar a Canal 9 a DDM, con Mariana Fabbiani ya confirmada, a SQP, a LAM y un cuarto programa del que no dio precisiones.

Muscari lo llamó a Ángel de Brito.

América, en cambio, busca retener a sus figuras, ya que existe un contrato firmado hasta 2027. Incluso adelantó que Beto Casella seguirá en el canal a las 22, porque es contratado de la emisora. “Es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa”, resumió De Brito, quien dejó en claro que seguirá con LAM “donde sea”. También liberó a sus angelitas: si a alguna le ofrecen “el triple de plata”, dijo que lo entiende.

La propuesta de Muscari

Pero la sorpresa llegó por otro lado. En el mismo streaming, el conductor reveló que José María Muscari le ofreció “ser el protagonista de Sex en el verano de 2027”. Por ahora no se sabe si aceptará el desafío teatral, que se suma a su indefinición televisiva.

SEX es la obra creada y dirigida por Muscari que mezcla música, baile, arte y teatro para abordar las dudas e incomodidades que genera el sexo. Con coreografías de Mati Napp y apta solo para mayores de 16 años, ya superó los 800 mil espectadores.

Hasta fin de año, el elenco reúne a figuras como Flor De La V, Adabel Guerrero, Turquesa Denisi, Florencia Anca, Valeria Archimó y Locho Loccisano, entre otros. A ellos se suman como artistas invitados Daniela Celis, Anita Esposito, Luana Fernández y Emi Vela.

Ángel de Brito podría sumarse a SEX.

Bondi, en modo mudanza

Mientras define su destino, De Brito confirmó que Bondi seguirá y que saldrá desde un estudio “mucho mejor, más grande”, aunque todavía sin fecha. Si finalmente le dice que sí a Muscari, el verano podría encontrarlo en un escenario muy distinto al de su habitual mesa de panelistas. Y esta vez, el que tendría que responder las preguntas incómodas sería él.