Ángel de Brito sorprendió a todos tras revelar la oferta que recibió de Telefe: "Hay..."

Ángel de Brito sorprendió al revelar que recibió una propuesta de Telefe para conducir uno de los realities que el canal tiene en carpeta. Durante una emisión de Ángel Responde, su programa en Bondi Live, el periodista contó que fue convocado para ponerse al frente de The Traitors, el exitoso formato de competencia en el que un grupo de participantes convive en un castillo mientras intenta descubrir quiénes son los "traidores" que "asesinan" a los "inocentes".

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“Los Traidores, donde van a un castillo y se van traicionando, tiene un conductor. Los derechos los tiene Telefe. En un momento me lo ofrecieron a hacer”, contó De Brito. La revelación despertó el interés de Romi Scalora, quien le manifestó: “Ah, me interesa que lo hagas vos”. Sin embargo, el conductor dejó en claro que la posibilidad no avanzó: “Pero no me sumé. Los tiene Telefe para hacer”.

The Traitors, el reality que llegará a la Argentina.

Ante la consulta de Scalora sobre quién podría ocupar finalmente ese lugar, De Brito ironizó: "A Karina Mazzocco, no sé, cualquiera que tenga por ahí, Marixa Bali, alguna de esas”, respondió.

La contundente decisión de Ángel de Brito

Más allá de la propuesta puntual, el periodista aprovechó la charla para aclarar cuál es su postura frente a este tipo de formatos y descartó que tenga intenciones de conducir otros ciclos de competencia: “No quiero hacer reality, no quiero hacer Gran Hermano, no voy a hacer The Traitors”.

En el mismo intercambio, De Brito también recordó el revuelo que se había generado alrededor de las versiones sobre su posible incorporación a un proyecto televisivo. Según explicó, había tenido que salir a aclarar la situación para frenar las especulaciones: “Hay un montón de cosas que inventaron, por supuesto, porque sí lo aclaré el día del quilombo para que me dejen un poco en paz, que me habían escrito muy pocos periodistas para preguntar. Muy pocos”.