La actriz argentina Luisana Lopilato y su esposo, el cantante Michael Bublé, viven en una imponente casa en Canadá donde la cocina se ha convertido en uno de los espacios más destacados. A través de sus redes sociales, Luisana suele compartir imágenes que revelan rincones especiales de su hogar, y la cocina no pasó desapercibida gracias a su diseño y equipamiento.

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Este ambiente se caracteriza por su gran tamaño y luminosidad, además de una distribución pensada para que las tareas diarias sean más cómodas para toda la familia. Uno de los aspectos más llamativos es la enorme barra central que divide el espacio y funciona tanto para cocinar como para apoyar utensilios o reunirse en familia.

Los muebles blancos combinados con detalles metalizados le dan un aire moderno y elegante a la cocina, mientras que las superficies claras potencian la entrada de luz natural. Así, el espacio logra un equilibrio entre estética y funcionalidad, ideal para el día a día de una familia numerosa.

Una cocina con 12 hornallas

Lo que realmente sorprende es el equipamiento: la cocina cuenta con 12 hornallas, un número poco común que permite preparar múltiples platos al mismo tiempo. Este detalle resulta especialmente útil para Luisana, Michael y sus cuatro hijos, que disfrutan de las comidas y reuniones en este lugar central de la casa.

La distribución del espacio está diseñada para diferenciar zonas de trabajo y circulación sin perder la conexión entre ellas. La barra central no sólo divide visualmente el ambiente, sino que también facilita la convivencia y el uso simultáneo de varias personas, algo fundamental para la dinámica familiar.

Además, la elección de colores y materiales mantiene una estética uniforme y funcional. Los muebles en tonos claros junto con los detalles metalizados evitan que la decoración se sobrecargue, mientras que la amplitud visual se conserva sin interrupciones.

La propiedad ocupa casi una manzana completa con 9.300 metros cuadrados. Tiene siete habitaciones, 15 baños, dos sótanos, una casa aparte de servicio y una amplia cocina que la actriz mostró en distintos videos. Como si eso fuera poco, la casa también tiene pileta de natación climatizada, cancha de tenis, y lo más llamativo: una pista de hockey sobre hielo, que se ubica en uno de los sótanos.

Para construir su hogar, Michael y Luisana eligieron al arquitecto Michael Green, que participó en la renovación del aeropuerto Prince George y en la construcción de la famosa galería de arte de Vancouver.