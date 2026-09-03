Luisana Lopilato reveló por qué Romina Yan tuvo que ver con el inicio de su relación con Michael Bublé: "Se paró conmigo"

Luisana Lopilato recordó la noche en que conoció a Michael Bublé en un show del músico en Buenos Aires y contó el rol importante que tuvo Romina Yan en su historia de amor. La estrella de Casados con Hijos y Rebelde Way contó lo que le dijo su colega durante el concierto de 2008 y cómo ese dato desencadenó su romance con el cantante.

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Ubicada en la séptima fila, Lopilato disfrutaba de la música sin intención de llamar la atención y en la fila de atrás se encontraba Romina, quien conocía bien el carisma del cantante y no dudó en insistirle para que se hiciera ver. "Parate, Lu, parate, porque no sabés, lo fui a ver a Nueva York y mira a todos a los ojos, o sea, le gusta conectar y mira y mira", le dijo Yan a modo de premonición e, instantes después, la propia Romina la tomó de la mano y se puso de pie junto a ella. "Se paró conmigo", contó Luisana en OIga.

Tras el show, llegó la invitación formal para que Luisana pasara al vestuario a tomarse una fotografía con Michael. Al tenerla frente a frente, Bublé quedó deslumbrado y no dudó en lanzarle una predicción contundente: "Voy a volver y me voy a casar con vos". Lejos de conmoverse o tomar la declaración en serio, la actriz reaccionó con su frescura habitual y, sin dominar el inglés en aquel entonces, se giró hacia el traductor presente y le dio una respuesta cargada de ironía porteña: "Decile que le pasa a todos".

La anécdota, que con los años se convirtió en el presagio de un matrimonio de más de una década y cuatro hijos, guarda hoy un significado aún más especial al recordar el impulso cómplice de Romina Yan a Luisana Lopilato esa noche.

Luisana Lopilato.

Cuántos hijos tienen Luisana Lopilato y Michael Bublé

El vínculo sentimental entre Luisana Lopilato y Michael Bublé representa una de las Uniones más estables dentro del panorama del entretenimiento internacional. Tras conocerse en Buenos Aires en 2008 y celebrar su matrimonio tres años después, la actriz y el cantante canadiense conformaron una dinámica familiar multicultural centrada en la vida cotidiana junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.

El nacimiento de Noah en agosto de 2013 marcó el inicio de la paternidad para la pareja; su infancia estuvo atravesada por un complejo cuadro de salud diagnosticado a temprana edad -que fue superado con rapidez- y esa instancia afianzó los lazos afectivos del núcleo familiar. Posteriormente se sumó Elías en enero de 2016, seguido por el nacimiento de Vida en julio de 2018. El grupo se completó en agosto de 2022 con la llegada de Cielo.