Florencia Peña junto a Ramiro Ponce de León decidieron darle un giro total a su dormitorio y crearon un espacio muy particular: un pequeño living con sofá, mesa ratona y televisión. La actriz mostró el resultado luego de una remodelación que no solo modificó la distribución sino que también renovó por completo los materiales del ambiente.

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Esta propuesta combina la zona de descanso tradicional con un lugar para sentarse sin necesidad de usar la cama, algo poco habitual en habitaciones comunes. La idea puede adaptarse a cualquier vivienda que tenga metros suficientes y permita una circulación cómoda, sin que los muebles generen sensación de agobio.

El espacio de estar se ubicó a un costado del cuarto, con un sofá en tono chocolate y una mesa baja con superficie de mármol. Frente al sillón, se colocó una pantalla de televisión, creando un rincón ideal para relajarse, mirar una película o simplemente desconectarse.

La separación entre la cama y el living no se realizó con paredes ni puertas, sino que la distribución de los muebles define claramente ambas zonas. Esto mantiene la continuidad visual del dormitorio y aprovecha al máximo la entrada de luz natural que baña el ambiente.

Cómo es el resto del dormitorio de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

En el resto del cuarto predominan las paredes blancas y cortinados claros que van hasta el piso, junto a una cama de gran tamaño que aporta confort. Además, se incorporaron espejos, luminarias con detalles dorados y superficies de porcelanato, todos elementos que forman parte de la renovación integral que mostró Peña.

No es necesario copiar al pie de la letra las dimensiones ni el mobiliario de la casa de la actriz. En otros dormitorios con espacio suficiente, una butaca y una mesa auxiliar pueden recrear esa misma función del sofá y la mesa ratona, adaptándose a las medidas disponibles.

Para trasladar esta idea a otro ambiente, conviene tener en cuenta algunas claves prácticas. Por ejemplo, usar una alfombra pequeña o una lámpara de pie para delimitar el rincón. En espacios más reducidos, agregar otro asiento podría restar comodidad, por eso es fundamental medir bien antes de sumar muebles.

Desde el dormitorio, el recorrido sigue hacia un vestidor que conecta con un baño en suite. En las imágenes de la obra se observan puertas de vidrio oscuro, superficies claras y una mesada con dos bachas, que completan el diseño moderno y funcional del sector de baño.

Florencia Peña compartió todo el proceso de la renovación, mostrando desde la albañilería hasta las paredes intervenidas. Según contó, la intención fue crear un espacio propio dentro de la casa, donde habitualmente se reúnen la familia, los hijos y amigos, para disfrutar juntos de momentos de descanso y entretenimiento.