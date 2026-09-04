Qué dijo Luisana Lopilato sobre el noviazgo que tuvo con Mariano Martínez

Luisana Lopilato recordó su relación con Mariano Martínez durante una entrevista en el programa “Sería increíble”, de Olga.

A casi dos décadas de su separación, Luisana Lopilato volvió a referirse a uno de sus romances más recordados. La actriz fue invitada a un programa de Olga y, durante una charla sobre sus antiguos compañeros de trabajo, surgió el nombre de Mariano Martinez y la relación que mantuvieron durante los primeros años de sus carreras.

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Luisana Lopilato habló sobre Mariano Martínez en Olga

La actriz participó de “Sería increíble”, el ciclo conducido por Nati Jota en Olga, en el marco de la presentación de su película Pepita, la Pistolera. Durante la entrevista, fue consultada por diferentes actores con los que compartió trabajos a lo largo de su trayectoria.

En medio de la dinámica, apareció en pantalla una imagen de Mariano Martinez, con quien Luisana Lopilato mantuvo un noviazgo durante la primera mitad de la década del 2000. La situación generó cierta incomodidad en la actriz, quien recordó brevemente el trabajo que compartieron.

“Trabajé con él en Alma Pirata”, expresó Luisana. Luego, ante la consulta sobre qué lugar ocuparía el actor en un ranking del 1 al 10 entre sus colegas, la actriz dudó antes de responder. Finalmente, eligió el número diez. “Son un montón, trabajé con mucha gente y era muy chica… ¡Diez!”, explicó. Ante la sorpresa por la elección, volvió a justificar su respuesta: “Trabajé con mucha gente”.

Cómo fue el noviazgo de Luisana Lopilato y Mariano Martínez

Luisana Lopilato y Mariano Martinez se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 26. El vínculo comenzó en 2004 y ambos se convirtieron rápidamente en una de las parejas jóvenes más comentadas del ambiente artístico.

El romance se extendió durante casi dos años y coincidió con una etapa de gran exposición para ambos. La relación terminó en 2006, mientras compartían elenco en Alma pirata, ficción producida por Cris Morena en la que también participaba Nicolás Vázquez.

A partir de la separación, cada uno continuó con diferentes proyectos profesionales. Con el paso del tiempo, la relación quedó como parte de una etapa temprana de sus respectivas carreras.

Luisana Lopilato y Mariano Martínez comenzaron su noviazgo en 2004, cuando ambos atravesaban una etapa de gran exposición en sus carreras.

Qué dijo Lali sobre Mariano Martínez

El comentario de Luisana Lopilato se produjo después de que Lali Espósito también hablara públicamente sobre su vínculo laboral con Mariano Martinez. En una entrevista con Martín Cirio, la cantante y actriz fue consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar con alguno de sus exparejas. Aunque aseguró que no tendría inconvenientes en compartir nuevamente un proyecto con otros antiguos novios, hizo una excepción cuando surgió el nombre de Mariano.

“Con Mariano no, con Mariano no. Sinceramente, qué paja. ¡Qué paja!”, respondió Lali entre risas.

Lali y Mariano Martínez fueron pareja en 2015, después de haber trabajado juntos en la ficción Esperanza mía. El romance duró alrededor de seis meses y terminó en marzo de 2016. En aquel momento, Lali confirmó la separación públicamente y pidió que no se especulara sobre las razones.

El recuerdo de Alma pirata y una relación que quedó en el pasado

La aparición del nombre de Mariano Martinez en la entrevista de Olga llevó a Luisana Lopilato a recordar una etapa que ocurrió cuando ambos eran muy jóvenes y comenzaban a consolidar sus carreras.

Aunque la actriz evitó profundizar en los motivos de la ruptura, su respuesta dejó en claro que aquel romance forma parte de una etapa pasada. Actualmente, Luisana desarrolla gran parte de su carrera entre Argentina y el exterior, mientras que Mariano continúa trabajando en televisión, teatro y otros proyectos vinculados con la actuación.

La breve referencia al antiguo noviazgo volvió a poner en escena una relación que, casi veinte años después, todavía despierta interés entre los seguidores de ambos artistas.