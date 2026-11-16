Lizy Tagliani mostró cómo es su casa en Adrogué, partido de Almirante Brown, un espacio pensado para aprovechar al máximo la luz natural y la conexión con el exterior. Junto a Sebastián Nebot y su hijo Tati, la vivienda prioriza ambientes amplios y un jardín especialmente diseñado para convivir con seis perros y dos gatos.

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La propiedad combina una estética campestre con detalles modernos. Desde afuera, se destacan la madera a la vista, un balcón con barrotes tradicionales y una chimenea que acentúa el estilo de refugio cálido y familiar.

El jardín, uno de los protagonistas de la casa de Lizy Tagliani

En el interior, los grandes ventanales permiten que el verde del jardín se integre a los espacios, mientras que las paredes claras y la decoración sencilla evitan distracciones visuales.

El jardín no es solo un adorno: un sendero de baldosas de cemento organiza la circulación y separa zonas para descansar y jugar. Para Tati, se incorporaron una calesita, un arco de fútbol, hamacas, tobogán y cama elástica, lo que refleja cómo el espacio exterior se adapta a las necesidades cambiantes de la familia.

Con ocho mascotas, la distribución del jardín cobra sentido como un área de movimiento real. Lizy y Sebastián diseñaron el espacio para que los animales puedan circular libremente, y los paños de vidrio facilitan el contacto visual desde el interior. Así, el parque se convierte en una extensión natural del hogar, integrando la vida familiar con la naturaleza.

Para Lizy Tagliani, este hogar tiene además un gran valor personal. En varias entrevistas contó que su infancia fue en casas muy humildes, donde su madre siempre priorizó a la familia por sobre lo material.

En ese sentido, elección de esta casa tiene un fuerte vínculo con la infancia de la conductira. Ella buscaba un lugar con tejas y jardín porque le recordaba a las casas donde trabajaba su madre cuando era niña. Regresar a Adrogué y formar su familia allí le dio un valor especial al hogar, que bautizaron como “Familia Nebot” para simbolizar esta etapa de estabilidad, crianza y pareja.

Además, la compra de la propiedad tiene una historia particular. En una entrevista, Lizy contó que la casa pertenecía a los padres de unos amigos y que la operación se realizó con base en la confianza personal. Entregó un departamento en Belgrano como parte de pago y acordó el resto en cuotas con los vendedores, lo que demuestra que no fue una compra tradicional sino una transacción cimentada en lazos de larga data.