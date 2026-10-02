El comentario de Hernán de Malafama sobre Lizy Tagliani que salió al aire de MasterChef: "Esta salamandra"

Lizy Tagliani y Hernán Coronel, cantante de la banda Mala Fama, se robaron las miradas en la segunda emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), luego de protagonizar una seguidilla de bromas que generaron risas en el estudio y repercusión inmediata en las redes sociales.

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Un debut cargado de humor

Todo comenzó apenas arrancó la emisión, cuando Coronel fue el último en presentarse ante el jurado y sorprendió a Wanda Nara con un saludo insólito: "Hola, Wandera talabartera". La conductora, desconcertada, no tardó en preguntar de qué se trataba, y fue Tagliani quien completó la broma con una explicación tan absurda como efectiva: "Talabartera, es un águila oriunda del Paraná". Ante la evidente complicidad entre ambos, Wanda quiso saber si ya se habían hecho amigos, a lo que la humorista respondió, siguiendo el tono desopilante del cruce: "Es que estamos en algo".

Hernán le hizo un chiste a Lizy.

El piropo que se robó la noche

El momento de mayor repercusión llegó minutos más tarde, cuando Nara notó que Coronel parecía tener frío y le preguntó al respecto antes del inicio de la prueba. La respuesta del cantante sorprendió a todos en el estudio: "Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra", disparó, en referencia directa a Tagliani. Lejos de quedarse callada, la conductora le siguió el juego con una frase de una conocida canción: "Leña para el carbón".

La escena generó una catarata de comentarios por parte del público, que celebró la química entre ambos participantes. "Qué dupla", "Los amo a Hernán y Lizy" y "Lizy y Hernán son unos genios" fueron algunas de las reacciones que se repitieron en la publicación oficial del ciclo en Instagram.

Más allá del clima ameno entre la dupla, la gala tuvo un capítulo exigente con la instancia de evaluación de platos de mariscos, que definió el rumbo de varios participantes. El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, debió deliberar extensamente tras una seguidilla de devoluciones dispares. Martitegui fue el más duro y sentenció que "había tres platos impresentables", mientras que Betular rescató un arroz y una ensalada que consideró acertados, y Botana remarcó que aún conservaba gusto a papa cruda y a un exceso de ajo tras la degustación.

Cómo quedó la tabla de posiciones

Tras la devolución del jurado, los mejores platos de la jornada fueron los de Karina Mazzocco y Seba Presta, quienes subieron directo al balcón, seguidos luego por Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt. Betular también convocó a Pachu Peña, a Tagliani, a Rocío Robles y a Diego Ramos, remarcándoles que, pese a los errores, todavía tenían margen para mejorar, aunque debieron continuar la noche con delantal gris.

En la revelación final, Coronel obtuvo el último lugar disponible en el balcón, mientras que Marta Fort y Grego Rossello se aseguraron el pase directo a la noche de última chance, instancia que definirá, junto con la noche de beneficios, quiénes deberán afrontar la primera gala de eliminación de la temporada.