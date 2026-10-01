Cambios en MasterChef: Telefe confirmó el reemplazo de una de sus figuras a menos a una semana del inicio

MasterChef Celebrity sumó una novedad en su propuesta digital, apenas días después de su estreno en la pantalla de Telefe el pasado 28 de septiembre. Streams Telefe confirmó un cambio en el equipo que acompaña la emisión del reality con contenido pensado especialmente para redes sociales y plataformas online.

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El reemplazo confirmado

La cuenta oficial de Streams Telefe anunció que Yanina Latorre se incorporará a la cobertura del certamen culinario y reemplazará a Lola, quien venía formando parte de ese espacio digital desde el inicio de la temporada. "Yanina Latorre reemplazará a Lola y junto a Cacho Sierra conformarán una dupla que promete dar SHOW", comunicaron desde la cuenta del streaming del canal, dejando en claro que la apuesta busca generar un condimento extra para el público que sigue el reality también fuera de la pantalla tradicional.

Yanina Latorre estará en el Streams Telefe.

Con esta incorporación, Latorre se sumará a Cacho Sierra para formar la dupla encargada de los contenidos que acompañan cada emisión de MasterChef Celebrity, aportando su estilo característico y su conocida capacidad de generar repercusión en redes a los reacts y análisis que se emiten en paralelo al programa principal. Este tipo de formato digital se volvió, en los últimos años, una pieza clave de la estrategia de los canales de aire para retener audiencia joven y generar conversación en tiempo real durante la emisión de sus programas más importantes.

El contexto del estreno de la nueva temporada

La nueva edición de MasterChef Celebrity llegó con un elenco de 24 participantes y la conducción de Wanda Nara, además del jurado conformado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui. Desde su regreso, el certamen viene consolidándose como una de las apuestas fuertes de la pantalla de Telefe para esta temporada, acompañado de toda una estructura de contenidos adicionales en streaming, redes sociales y plataformas digitales que buscan extender la conversación sobre el reality más allá del horario de emisión tradicional.

Qué se espera de la nueva dupla

Con la llegada de Yanina Latorre a este espacio digital, se espera que los contenidos ganen un tono más filoso y polémico, en línea con el perfil que la panelista construyó a lo largo de su extensa trayectoria en el ambiente del espectáculo. Resta ver cómo responde el público a esta nueva dupla junto a Cacho Sierra, y si el cambio logra sumar más repercusión a la cobertura digital que acompaña, día a día, las emisiones del certamen culinario más visto de la televisión argentina.