Telefe levantó Bahar, una de sus novelas más vistas: los motivos de la decisión

"Bahar, ¿estás lista para despertar?" no se emitirá en su horario habitual. Telefe confirmó un cambio de último momento en su grilla y la exitosa novela turca quedará directamente afuera de la pantalla este martes, algo que no suele pasar con uno de los productos más fuertes de la tarde del canal. La decisión generó sorpresa entre los seguidores de la ficción, que veían la novela como un fijo indiscutido de la programación vespertina.

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Según pudo confirmarse, la salida de Bahar de la grilla no responde a un problema con el producto ni a una baja de rating, sino a razones de fuerza mayor vinculadas a un compromiso ineludible que asumió la señal: la transmisión de un partido internacional que reordena por completo la tarde y la noche del canal.

Bahar no saldrá debido a un cambio en la grilla.

¿Por qué levantar "Bahar ¿estás lista para despertar?"?

Se trata del encuentro entre Fluminense y Platense por la Copa Conmebol Libertadores. Según la programación oficial difundida por el canal, a las 18:45 arrancará la previa del partido, con un cuarto de hora de duración, seguida a las 19:00 por la transmisión, que se extenderá durante 105 minutos, y cerrada a las 20:45 por un espacio de análisis posterior.

Para poder acomodar el evento futbolístico, el canal debió correr y recortar otros contenidos de su tarde. Bahar, que suele ocupar los 45 minutos a partir de las 17:00, directamente no saldrá al aire. En su lugar, el reality de convivencia Espiando la casa (DirecTV DGO) estirará su emisión a 60 minutos desde las 16:30, y a continuación Avenida Brasil, que el martes había tenido 135 minutos continuos, verá reducida su duración a 75 minutos para empalmar justo con la previa del fútbol.

Los cambios también impactan de lleno en el prime time nocturno. El noticiero central del canal saldrá con una edición especial de apenas 30 minutos a las 21:00, muy por debajo de los 90 minutos que ocupa habitualmente en su franja de las 20:00.

Telefe va a transmitir Fluminense-Platense.

Después de eso, la noche retoma su ritmo más habitual: a las 21:30 sale Popstars durante 45 minutos y a las 22:15 arranca una nueva edición de Gran Hermano con sus clásicos 105 minutos. Ya en la madrugada, a las 00:00 vuelve un breve segmento de Espiando la casa, que empalma a las 00:15 con el resumen informativo de Staff.

Con este reacomodamiento integral de su grilla, Telefe apuesta a no perder terreno en la pelea por el rating durante una jornada en la que el fútbol internacional pasa a ser la prioridad absoluta de la señal.