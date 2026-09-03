Vuelve MasterChef Junior: jurado, conductor, estreno y todo lo que se sabe hasta ahora

MasterChef Junior prepara su regreso a la pantalla de Telefe con una nueva temporada dedicada a los pequeños amantes de la cocina.

Con el final de Gran Hermano: Generación Dorada cada vez más cerca, Telefe prepara nuevas propuestas para su pantalla. Entre ellas se encuentra el regreso de MasterChef Junior, la edición destinada a los más chicos, que ya comenzó a definir a sus principales figuras mientras todavía quedan detalles por confirmar.

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Cuándo vuelve MasterChef Junior a Telefe

La nueva edición de MasterChef Junior todavía no tiene una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, la producción avanza con los preparativos mientras Telefe define su programación para los próximos meses.

El reality gastronómico formará parte de una nueva etapa de la franquicia, que también tendrá una edición Celebrity con figuras conocidas del espectáculo, la música y los medios. Ambas temporadas se encuentran en proceso de armado y prometen renovar la propuesta culinaria del canal.

Según la información difundida por Ángel de Brito en LAM, la versión Junior tendría al menos 17 episodios. Además, el periodista señaló que los capítulos podrían emitirse los viernes o domingos, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el día elegido.

Quiénes serán los jurados de MasterChef Junior

Uno de los principales cambios de la próxima temporada estará en el jurado. Maru Botana será una de las integrantes de la mesa evaluadora y tendrá presencia tanto en la edición Celebrity como en la destinada a los pequeños cocineros. La reconocida cocinera y conductora ya confirmó su participación en ambas versiones, por lo que tendrá un papel central dentro del regreso del formato.

A ella se sumará Ian Lucas, influencer y ganador de la última edición del reality, quien dará el salto de participante a jurado. Su incorporación a MasterChef Junior ocupará el lugar que anteriormente tenía Damián Betular.

El desembarco de Lucas supone una novedad dentro del programa, ya que aportará la experiencia de haber atravesado la competencia desde el otro lado de las hornallas.

Quién conducirá MasterChef Junior

Después de distintas versiones y rumores, la conducción de MasterChef Junior también habría encontrado a su figura principal. Según reveló Ángel de Brito, Vero Lozano sería la encargada de conducir la nueva temporada. De esta manera, la conductora asumiría el desafío de ponerse al frente de una competencia protagonizada por niños.

Cómo será la nueva edición de MasterChef Junior

La producción todavía trabaja en algunos aspectos centrales del programa. Entre ellos se encuentra el casting, que, de acuerdo con la información difundida por De Brito, todavía no está definido.

La convocatoria y selección de los pequeños participantes será una de las últimas piezas necesarias para terminar de darle forma a la competencia. Como ocurrió en anteriores ediciones, el formato pondrá el foco en chicos con interés y habilidades para la cocina.

Con al menos 17 episodios proyectados y una posible emisión durante los viernes o domingos, la nueva temporada buscará encontrar un lugar dentro del prime time de Telefe.

La nueva edición de MasterChef Junior contará con cambios en su equipo y una propuesta renovada para la pantalla de Telefe.

Todo lo que se sabe hasta ahora de MasterChef Junior

Por el momento, la información confirmada permite anticipar una edición con importantes cambios respecto de temporadas anteriores. Maru Botana e Ian Lucas estarán al frente del jurado, mientras que Vero Lozano sería la conductora.

La fecha de estreno continúa siendo una incógnita y tampoco se definió oficialmente el día de emisión. El casting, además, permanece en proceso, por lo que todavía podrían surgir novedades sobre los participantes y otros integrantes del programa.

Así, MasterChef Junior comienza a tomar forma en Telefe mientras el canal prepara el desembarco de sus nuevas temporadas de la franquicia gastronómica.