Cuándo es la final de Gran Hermano 2026, según Ángel de Brito: la fecha que planea Telefe

Gran Hermano 2026 se prepara para su gran final, que Telefe tendría previsto realizar el lunes 14 de septiembre.

La cuenta regresiva para la definición de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó y la fecha de la gran final genera expectativa entre los seguidores del reality. Ángel de Brito reveló cuándo podría terminar la competencia, aunque Telefe todavía no confirmó oficialmente el cierre de una de sus temporadas más extensas.

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Cuándo sería la final de Gran Hermano 2026

La edición de Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026 y transita sus últimas semanas con seis participantes todavía en carrera. De acuerdo con la información difundida por Ángel de Brito, el canal tendría previsto definir a la ganadora el lunes 14 de septiembre.

La fecha marcaría el cierre de una competencia que se extendió durante varios meses y que tendrá una definición exclusivamente entre las mujeres que lograron avanzar hasta esta instancia. En caso de mantenerse ese cronograma, Santiago del Moro sería el encargado de conducir la última gala y revelar el resultado de la votación del público, que determinará quién se queda con el título de ganadora de Generación Dorada.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la fecha de la final

La información sobre la posible fecha de cierre fue dada a conocer por Ángel de Brito en Ángel responde, el ciclo que conduce a través de Bondi Live. El periodista señaló que el lunes 14 de septiembre sería el día elegido para conocer a la nueva campeona del reality.

Sin embargo, también planteó la posibilidad de que Telefe modifique sus planes. Según explicó, el canal estaría evaluando prolongar la competencia debido al rendimiento que mantiene el programa en materia de audiencia.

“Parece que lo estiran una semana más por miedo a lo que viene, entonces quieren estirar un poco más Gran Hermano para que les mejore el promedio de septiembre”, sostuvo De Brito en Bondi Live. De esta manera, la fecha del 14 de septiembre aparece como el principal escenario previsto, aunque todavía existe la posibilidad de que la definición sea postergada una semana.

Telefe todavía no confirmó cuándo termina Gran Hermano

A pesar de la información difundida por De Brito, Telefe todavía no oficializó la fecha definitiva para la final de Gran Hermano 2026. Por ese motivo, el 14 de septiembre debe ser considerado como la fecha que estaría manejando actualmente el canal y no como un anuncio oficial.

Además, el periodista anticipó que el canal podría tomar una decisión diferente si considera conveniente aprovechar el buen rendimiento del reality durante septiembre. Una eventual extensión modificaría el calendario previsto para la recta final.

De concretarse la fecha del 14 de septiembre, el martes 15 se realizaría un programa especial dedicado a la ganadora. El envío serviría para repasar los momentos más importantes de su participación, sus estrategias y los vínculos que construyó dentro de la casa.

Santiago del Moro volverá a estar al frente de la gala decisiva de Gran Hermano, en la que el público elegirá a la ganadora.

Quiénes son las seis finalistas de Gran Hermano

La definición de Generación Dorada tendrá como protagonistas a seis mujeres que consiguieron llegar a la última etapa de la competencia:

Charlotte Caniggia.

Luana Fernández.

Mariela Prieto.

Solange Gómez Abraham.

Yisela “Yipio” Pintos.

Yanina Zilli.

A diferencia de otras instancias del reality, la votación final será positiva. Esto significa que el público deberá elegir a su participante favorita para consagrarla como la nueva ganadora de Gran Hermano.

Con seis finalistas y una fecha todavía pendiente de confirmación oficial, Telefe se prepara para una definición que podría concretarse el 14 de septiembre o extenderse una semana más. La decisión final dependerá del canal y del desempeño del programa durante las próximas emisiones.