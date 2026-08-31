Qué le reclama Danelik a Santiago del Moro en Gran Hermano: por qué se pelearon

Danelik volvió a referirse públicamente a su expulsión de Gran Hermano y cuestionó una decisión relacionada con el debate del reality.

La expulsión de Danelik y Campanita de Gran Hermano continúa generando repercusiones fuera de la casa. A pocos días del escándalo que terminó con ambas participantes afuera del reality, la influencer volvió a cuestionar al programa y lanzó una fuerte acusación contra Santiago del Moro, quien decidió responder públicamente.

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Qué pasó con Danelik después de su expulsión de Gran Hermano

La polémica comenzó luego de que se conociera que Campanita había sido invitada al debate del domingo, mientras que Danelik no tendría la misma posibilidad. La situación provocó el enojo de la influencer, que utilizó sus redes sociales para expresar su disconformidad con la decisión.

Todo ocurrió después de una publicación de Santiago del Moro, quien había anticipado que durante el programa habría una nueva sanción para la casa, otros D.A.R. para las jugadoras y la presencia de Campanita en el debate.

Ante ese anuncio, Danelik reaccionó en X y cuestionó la diferencia de trato entre ambas exparticipantes. “Me parece perfecto que esté y claramente no me invitaron, pero no me afecta chicos”, escribió la influencer.

Sin embargo, el descargo no quedó limitado a la invitación al debate. Danelik también apuntó directamente contra el conductor de Gran Hermano y aseguró que la relación entre ambos había cambiado después de su primera salida del reality.

Danelik acusó a Santiago del Moro de bloquearla

En medio de sus publicaciones, Danelik realizó una acusación contra Santiago del Moro relacionada con sus redes sociales. La influencer sostuvo que el conductor había decidido bloquearla de Instagram luego de su primera salida del programa. “Desde que salí la primera vez Santiago del Moro me bloqueó de Instagram”, afirmó.

La participante también aprovechó la situación para referirse a su trayectoria previa a Gran Hermano y al vínculo que mantiene con los medios. Danelik recordó que comenzó a ganar popularidad a través de TikTok y destacó todo lo que consiguió a partir de su exposición pública.

“Yo vengo de 0 y todo lo que tengo me lo dio el medio, lo conozco más que a mis papás, a las redes y a todos”, expresó la influencer. La acusación rápidamente tomó repercusión y llegó al conductor, que decidió contestar de manera pública.

Qué respondió Santiago del Moro a Danelik

La influencer apuntó contra Santiago del Moro y realizó una fuerte acusación sobre el vínculo que mantienen desde su primera salida de Gran Hermano.

Santiago del Moro negó de forma contundente haber bloqueado a Danelik de Instagram y respondió directamente a la acusación realizada por la exparticipante.

“¿Bloqueada? ¡No es así! ¿Por qué debería bloquearla?”, manifestó el conductor de Gran Hermano, rechazando así la versión planteada por la influencer.

Luego de desmentir el supuesto bloqueo, Del Moro optó por cerrar el intercambio con un mensaje relacionado con el momento que atraviesa el reality. En lugar de profundizar la discusión, destacó que la competencia se encuentra cerca de su definición: “Disfruten que falta poco para la gran final. ¡Y la mejor!”, escribió el conductor.

La expulsión de Danelik y Campanita de Gran Hermano

Danelik y Campanita habían quedado afuera de Gran Hermano después del episodio que generó un fuerte escándalo dentro de la casa. Desde entonces, las consecuencias de aquella situación continuaron trasladándose a las redes sociales y al debate del programa.

El nuevo cruce entre Danelik y Santiago del Moro sumó así otro capítulo a la polémica, mientras la edición Generación Dorada se acerca a su gran final y concentra la atención en las últimas instancias de la competencia.