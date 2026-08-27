Filtraron cuándo sería la final de Gran Hermano Generación Dorada 2026

La final de Gran Hermano Generación Dorada podría sufrir un cambio de fecha respecto del día que inicialmente habría previsto Telefe.

Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en la etapa decisiva de una edición inédita, protagonizada exclusivamente por mujeres. Mientras avanza la definición, trascendió que la producción de Telefe habría evaluado modificar la fecha prevista para el final de Gran Hermano, en medio de una estrategia vinculada al rating y a la competencia televisiva.

Cuándo sería el final de Gran Hermano 2026: la fecha tentativa

La fecha que inicialmente habría manejado Telefe para la gran definición sería el domingo 14 de septiembre. Según contó Ángel de Brito en Ángel Responde, por Bondi Live, esa jornada estaba prevista para consagrar a la ganadora de esta edición de Gran Hermano, mientras que el día siguiente se realizaría un programa especial con la campeona y el resto de las participantes.

Sin embargo, los planes habrían sufrido una modificación de último momento. De acuerdo con la información que el conductor habría recibido de una autoridad de Telefe, la definición podría extenderse durante una semana más.

De Brito explicó que la decisión estaría relacionada con los resultados de audiencia que la señal busca conseguir durante septiembre. “Parece que lo estiran una semana más por miedo de lo que viene. Quieren estirarlo un poco más para que les mejore el promedio de septiembre”, afirmó el periodista en el streaming.

Además, el conductor se refirió a la importancia que el canal le asignaría a cada punto de rating: “En Telefe miran hasta el último segundo de la última décima de todo”, sostuvo.

Cómo será la definición de Gran Hermano Generación Dorada

La etapa final de Gran Hermano tendrá una dinámica diferente a la utilizada durante buena parte del reality. A partir del lunes 31, el público comenzaría a votar de manera positiva, por lo que el objetivo será respaldar a las participantes favoritas en lugar de elegir quién debe abandonar la casa.

Con este sistema, las jugadoras que reciban el menor porcentaje de apoyo quedarían eliminadas progresivamente. Las galas semanales serán determinantes para reducir el grupo hasta alcanzar las tres participantes que llegarán a la instancia decisiva.

El cambio de modalidad modificará también la estrategia de las concursantes. En lugar de concentrarse exclusivamente en evitar una eliminación, deberán conseguir el respaldo de la audiencia para avanzar hacia la última etapa.

Quiénes llegarán a la final de Gran Hermano

La última gala estará reservada para las tres participantes que consigan mayor apoyo durante la definición. Una vez conformado ese trío, nuevamente será el público quien tendrá la decisión final sobre quién merece quedarse con el primer puesto.

El sistema permitirá que las tres finalistas compitan directamente por la consagración y por el trofeo de esta edición especial. La participante que reúna el mayor porcentaje de votos positivos será proclamada campeona.

La definición tendrá además un significado particular porque Gran Hermano Generación Dorada se habría convertido en la primera edición argentina del reality conformada exclusivamente por mujeres.

La etapa final de Gran Hermano tendrá votación positiva, mediante la cual el público deberá elegir a sus participantes favoritas para que continúen en competencia.

Por qué Telefe habría decidido extender Gran Hermano

La posible extensión del programa estaría vinculada principalmente a una cuestión de audiencia. Según la información difundida por Ángel de Brito, Telefe buscaría sostener el rendimiento del reality durante septiembre y mejorar el promedio mensual del canal.

De confirmarse el cambio, la final se realizaría una semana después de la fecha que inicialmente se habría previsto. La decisión permitiría prolongar la expectativa alrededor de las tres finalistas y mantener a Gran Hermano como uno de los principales contenidos de la pantalla de Telefe durante los próximos días.

Por ahora, la fecha definitiva quedaría sujeta a la confirmación oficial de la señal. El reality se encamina así hacia una última etapa en la que el voto positivo del público tendrá un papel central para determinar quién llegará a la gran definición y quién terminará convirtiéndose en la campeona de la temporada.