Quién gana la final de Gran Hermano Generación Dorada 2026: los posibles ganadores

Las siete participantes que siguen en carrera se preparan para la definición de Gran Hermano Generación Dorada 2026, que tendrá una campeona femenina.

La final de Gran Hermano Generación Dorada se acerca y ya comenzaron las especulaciones sobre quién podría convertirse en la ganadora de Gran Hermano 2026. Con siete mujeres todavía en competencia, una de ellas hará historia al quedarse con el título después de casi dos décadas sin una campeona femenina.

Quiénes quedan en Gran Hermano 2026

La edición Generación Dorada atraviesa su etapa decisiva después de una temporada marcada por reingresos, cruces y algunas de las figuras más recordadas de la historia del reality. Tras la eliminación de Tamara Paganini frente a Sol Abraham, quedaron siete mujeres en carrera.

Las participantes que continúan en la casa son:

Solange “Sol” Abraham.

Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Yanina Zilli.

Luana Fernández.

Charlotte Caniggia.

Mariela Prieto.

Yisela “Yipio” Pintos.

La definición tendrá además un condimento histórico: por primera vez desde 2007, cuando Marianela Mirra ganó la cuarta edición del reality, una mujer volverá a consagrarse campeona.

Sol Abraham, la favorita para ganar Gran Hermano

Entre las siete participantes, Solange “Sol” Abraham aparece como una de las grandes candidatas. Su recorrido dentro de Gran Hermano estuvo lejos de ser lineal: protagonizó conflictos, tuvo una salida temporal para participar de un intercambio en La casa de los famosos y posteriormente fue expulsada por sus reiterados reclamos sobre el formato.

Sin embargo, consiguió regresar mediante un golden ticket y, desde entonces, logró superar varios mano a mano decisivos. El más reciente fue contra Tamara Paganini, a quien eliminó el 24 de agosto con el 48,9% de los votos frente al 51,1% obtenido por su rival.

Ese historial convirtió a Sol en una de las jugadoras con mayor capacidad para sobrevivir a las definiciones telefónicas. De hecho, ya había superado otros enfrentamientos importantes durante la temporada.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la ganadora de Gran Hermano 2026

La posibilidad de que Sol Abraham sea la futura ganadora de Gran Hermano 2026 cobró todavía más fuerza después de un comentario de Ángel de Brito en LAM. El conductor anticipó que la final se realizaría el 14 de septiembre y que al día siguiente habría un programa especial con la campeona.

Durante el intercambio, Laura Ubfal corrigió a De Brito cuando este utilizó inicialmente el masculino. “La ganadora”, señaló la periodista, en una intervención que cambió el sentido de la frase.

De Brito respondió entonces: “La ganadora sí. Es un sol la ganadora. Dicen, no lo sé, estoy jodiendo”. La frase generó rápidamente especulaciones entre los seguidores del reality y fue interpretada como una posible referencia directa a Sol Abraham.

Sol Abraham se posicionó como una de las principales candidatas después de superar varias definiciones y regresar a la casa mediante un golden ticket.

Pincoya, Yanina Zilli y las otras candidatas

Aunque Sol aparece como la principal señalada por los rumores, el resto de las participantes también llega a la recta final con perfiles fuertes. Pincoya, la chilena Jennifer Galvarini, logró conquistar al público con su humor y su particular personalidad. Yanina Zilli, por su parte, atravesó distintos momentos dentro de la competencia y consiguió aumentar su popularidad durante la segunda parte del programa.

Yisela “Yipio” Pintos también tuvo un recorrido particular: abandonó temporalmente la casa por un problema familiar y posteriormente regresó al juego. Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Mariela Prieto completan una final marcada por personalidades muy diferentes.

Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada está prevista para el 14 de septiembre de 2026. Al día siguiente se realizaría un programa especial dedicado a la persona que se consagre campeona.

Por ahora, el voto del público será el encargado de definir quién se queda con el título. Sin embargo, las declaraciones de De Brito instalaron a Sol Abraham como la principal candidata en las especulaciones previas, aunque el resultado definitivo todavía dependerá de la decisión de los fanáticos del reality.