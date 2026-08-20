Quién es la ex Gran Hermano que hoy trabaja en una verdulería

La exparticipante de Gran Hermano sorprendió al abrir una verdulería en el barrio porteño de Villa Devoto.

El paso por Gran Hermano puede abrir puertas en el mundo del espectáculo, pero también dar lugar a nuevos caminos profesionales. Ese fue el caso de Camila Lattanzio, quien después de participar del reality en 2022 atravesó distintas experiencias laborales y artísticas antes de apostar por un inesperado emprendimiento en Villa Devoto.

Camila Lattanzio y su paso por Gran Hermano

Camila Lattanzio se hizo conocida en 2022, cuando ingresó a la casa de Gran Hermano y comenzó a ganar popularidad entre los espectadores. Su exposición en el programa le permitió continuar vinculada al ambiente artístico una vez finalizado el reality y explorar diferentes actividades.

Durante los años posteriores, la joven incursionó en disciplinas muy diversas. Participó en Cantando, formó parte de obras de teatro y desarrolló una carrera como cantante y DJ. También realizó presentaciones en distintas ciudades del país y tuvo la posibilidad de trabajar en el exterior.

Ese recorrido estuvo marcado por la búsqueda de nuevos proyectos y por la necesidad de encontrar un rumbo profesional que se adaptara a sus intereses. Con el paso del tiempo, Camila Lattanzio decidió ampliar todavía más sus horizontes.

La nueva profesión de Camila Lattanzio en Villa Devoto

Cinco años después de su ingreso a Gran Hermano, la exparticipante sorprendió con un emprendimiento alejado de los escenarios y las cámaras: abrió una verdulería en Villa Devoto. El proyecto comenzó a tomar forma en las redes sociales, donde Camila Lattanzio compartió distintos momentos relacionados con la preparación del local. Entre otras tareas, recorrió comercios de la zona para comparar precios y analizar los valores de los productos que ofrecería en su negocio.

La estrategia también incluyó la difusión de promociones y ofertas a través de sus redes, una herramienta que ya conoce por su trayectoria en los medios y que ahora utiliza para dar visibilidad a su emprendimiento. De esta manera, la nueva etapa combina una actividad comercial tradicional con una faceta digital que le permite mantener el contacto con el público que la acompañó desde su aparición en televisión.

Qué dijo Camila Lattanzio sobre su recorrido profesional

Antes de inaugurar la verdulería, Camila Lattanzio habló sobre los diferentes trabajos y proyectos que atravesó desde su participación en el reality. En ese contexto, destacó la variedad de experiencias que acumuló durante los años posteriores a su salida de la casa.

“Tengo 25 años, estuve en Gran Hermano en 2022, estuve en el Cantando, hice obras de teatro, fui cantante, fui DJ, toqué por todo el país, salí del país… Sinceramente en estos últimos cinco años fui de todo”, expresó.

La exparticipante también explicó que ese recorrido estuvo atravesado por una búsqueda personal y laboral. “Tuve todo tipo de profesiones y tuve que buscar y encontrar qué quería ser”, señaló.

Camila Lattanzio contó que a lo largo de los últimos años probó distintas profesiones hasta encontrar nuevos intereses laborales.

El emprendimiento que inició tras su paso por el reality

La apertura de la verdulería representa así una nueva etapa para Camila Lattanzio, después de haber probado distintos caminos dentro y fuera del entretenimiento. El negocio ubicado en Villa Devoto le permite desarrollar una actividad cotidiana vinculada al comercio, mientras conserva una herramienta fundamental de su trayectoria: la comunicación con el público a través de las redes sociales.

Su historia muestra cómo, después de la exposición alcanzada en Gran Hermano, la joven fue construyendo un recorrido profesional diverso y terminó apostando por un proyecto completamente diferente al que podía esperarse de una exparticipante de un reality.