El local de ropa con diez años de historia que debió cerrar por la crisis de Milei: "No damos más"

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un local de indumentaria cierra sus puertas y su dueña, una exparticipante de Gran Hermano, no pudo ocultar su dolor ante esta situación.

Flor Cabrera anunció el fin de su local Kavré, en el barrio porteño de Flores. Aseguró que la caída de las ventas y las deudas acumuladas llevaron al emprendimiento familiar a una situación límite.

La ex participante de Gran Hermano comunicó la decisión a través de sus redes sociales y aseguró que el cierre no respondió a una elección personal, sino a una situación económica que volvió imposible continuar con el negocio. “Lamentablemente, esta es una noticia que no tenía ganas de dar”, expresó.

“Me duele el corazón, pero de una manera única e inigualable”, agregó. En el mensaje que acompañó la publicación, la empresaria fue más contundente al explicar el motivo que llevó a bajar la persiana: “Somos una empresa familiar que hoy quebró, y no nos queda otra que cerrar las puertas”.

El emprendimiento, según explicó, representaba una fuente de ingresos fundamental para toda su familia. La situación se volvió insostenible luego de acumular deudas y atravesar una fuerte caída en el nivel de ventas.

"Este año terminó de hundirnos"

La caída de las ventas terminó profundizando un problema que ya venía de años anteriores. La empresaria explicó que, pese a haber buscado alternativas para sostener el negocio y atravesar el período de mayor endeudamiento, el escenario de este año terminó por llevar al emprendimiento a un punto límite. “No damos más”, escribió Cabrera en su publicación.

En diálogo con Batalla Cultural, Cabrera contó que durante los últimos años intentó sostener la actividad pese a las dificultades que arrastraba con el cierre de otro de los locales por el mismo motivo: “Traté de salir adelante con todas las deudas que me había dejado el otro local, con este local mayorista. Después hubo un proceso de estabilidad, pero este año terminó de hundirnos. Había días de facturación cero”.

Pese al cierre, la dueña de Kavré anunció que todavía continuará vinculada con sus clientes durante las próximas semanas. El comercio realizará una liquidación total del stock antes de concretar el cierre definitivo. La despedida terminó con una frase que sintetizó tanto el esfuerzo realizado como el difícil momento que atraviesa el emprendimiento: “Y bueno, a seguir remando en este país tan difícil”.