Una histórica cafetería pidió el concurso en medio de la Crisis de Milei

Una importante cadena de cafeterías y panaderías solicitó el concurso preventivo en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. La firma cerró la mitad de sus locales y despidió más del 50 por ciento de los trabajadores.

Le Blé, que nació con la propuesta de llevar a Buenos Aires el concepto de las tradicionales boulangeries francesas, atraviesa una profunda crisis financiera. La sociedad que opera la marca, Be Larch S.A., declaró 76 acreedores y una deuda total de $1.566,8 millones.

El deterioro del negocio también tuvo un fuerte impacto sobre su estructura. La compañía cerró cerca de la mitad de los locales que llegó a operar, redujo su plantilla de empleados directos de 49 trabajadores en noviembre de 2025 a apenas 15 en la actualidad y hoy gestiona de manera directa una sola sucursal.

El pedido de concurso busca evitar una eventual quiebra y abrir una instancia de negociación ordenada con los acreedores. Según surge del expediente judicial, la propia empresa estableció el comienzo de su cesación de pagos el 10 de abril de 2026, cuando no logró cubrir la cámara compensadora bancaria y comenzaron a rechazarse los cheques que había emitido.

La situación también quedó reflejada en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA): la compañía acumula 175 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $204.957.453.

Los motivos de la crisis de Le Blé

Según la presentación realizada ante la Justicia, el deterioro de Be Larch se aceleró durante 2024 y 2025. La empresa perdió algunas unidades comerciales importantes, mientras que varios franquiciados que representaban una porción relevante de la facturación abandonaron la red.

A esto se sumó la contracción del consumo que afecta al sector gastronómico y a los negocios de panadería y cafetería. El aumento de los costos operativos, laborales y fiscales, junto con las dificultades para acceder al financiamiento, terminó agravando el escenario.

El problema, de acuerdo con la explicación presentada por la propia compañía, también tuvo un componente estructural: la empresa había desarrollado una organización pensada para acompañar una etapa de expansión que finalmente no se concretó. Con el achicamiento del negocio, esa estructura quedó sobredimensionada.

Le Blé llegó a operar 39 sucursales entre locales propios y franquiciados. Actualmente conserva alrededor de 20 establecimientos, aunque la mayoría funciona bajo el sistema de franquicias. El único local que la compañía explota actualmente de manera directa está ubicado en Tres de Febrero 1059, en la Ciudad de Buenos Aires, donde también funcionan la sede social y la administración central.

Una deuda de $1.566 millones

El expediente judicial expone la magnitud de las obligaciones acumuladas por Be Larch. Entre los principales acreedores aparecen bancos, proveedores y organismos públicos. El listado incluye al Banco Galicia, con un crédito de $196 millones; Lodiser, por $182,8 millones; ARCA, por $163,1 millones; Banco Ciudad, por $134,2 millones; Banco Nación, por $125 millones; Café Expreso, por $119,6 millones y Banco Macro, por $75 millones.

La compañía también acumula obligaciones laborales. Entre los acreedores privilegiados aparecen distintos juicios iniciados por trabajadores despedidos, con créditos que alcanzan los $112,5 millones, $76,1 millones, $66,6 millones y $57,9 millones, además de otros reclamos de menor cuantía. La preservación de los puestos de trabajo aparece precisamente como uno de los argumentos centrales de la empresa para solicitar el concurso preventivo.

La empresa redujo su estructura a la mitad.