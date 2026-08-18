Viviana Canosa dio el batacazo político que Milei no quería hacer público: "Preocupada"

Viviana Canosa cuestionó duramente a Javier Milei después de que el Presidente compartiera un video realizado con inteligencia artificial en el que José de San Martín aparecía enviándole una supuesta carta de admiración. En Carnaval Stream, la periodista también apuntó contra la ausencia pública del mandatario durante los últimos días.

Canosa manifestó su preocupación por la decisión de Javier Milei de compartir el video generado con inteligencia artificial en el que aparece José de San Martín. "Yo estoy un poco preocupada", comenzó, antes de referirse a la publicación del Presidente.

"Tenemos un presidente que volvió de Perú, Colombia. Hace nueve días que estaba encerrado en la Quinta de Olivos, sale hoy y dice y retuitea una carta que le escribe Don José de San Martín admirándolo", sostuvo la periodista.

Canosa calificó la situación de manera contundente y cuestionó el contenido del mensaje difundido por Milei. "Todo mal, es una locura", afirmó durante su intervención.

Viviana Canosa dio el batacazo político que Milei no quería hacer público.

La crítica de Canosa al discurso de libertad

La periodista también vinculó el video atribuido a San Martín con algunas de las políticas y declaraciones del gobierno de Milei. En particular, cuestionó la contradicción que, desde su perspectiva, existe entre la figura histórica del prócer y determinadas decisiones de la actual gestión. "San Martín liberó a América Latina y el tipo no te atiende en un hospital público a un extranjero. ¿De qué habla?", planteó Canosa.